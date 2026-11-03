Afirma Sheinbaum que el INE saldrá fortalecido por los cambios que se ejecutan tras salida de Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá salir fortalecido de los cambios y revisiones que se llevan a cabo tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores y el manejo de recursos públicos. Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria se refirió nuevamente a la situación que enfrenta la autoridad electoral, luego de que se difundieran nuevos videos relacionados con Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, en los que presuntamente se observa un reparto de dinero vinculado con contratos otorgados a una empresa proveedora del instituto.

Ante la controversia, Sheinbaum manifestó su confianza en que las investigaciones permitirán esclarecer las posibles irregularidades y sostuvo que las revisiones no deben limitarse a la administración de la ahora expresidenta del INE, sino extenderse a gestiones anteriores. La presidenta también señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene un papel fundamental en la revisión del uso de los recursos públicos y en la identificación de posibles responsabilidades.

En ese contexto, la mandataria afirmó que las investigaciones pueden representar una oportunidad para revisar el funcionamiento del organismo electoral y corregir prácticas que, de acuerdo con sus señalamientos, tienen antecedentes de varios años. Sheinbaum también ha insistido en que Guadalupe Taddei no llegó a la presidencia del INE por una designación directa de Morena, sino mediante el procedimiento de insaculación realizado por la Cámara de Diputados en 2023. Asimismo, ha recordado que Taddei anteriormente encabezó el organismo electoral de Sonora durante el periodo en que Lorenzo Córdova presidía el entonces Instituto Nacional Electoral. La mandataria ha pedido esperar los resultados de las auditorías y las investigaciones correspondientes antes de determinar responsabilidades penales, al señalar que corresponde a las autoridades competentes establecer si existieron conductas ilícitas. La situación del INE ocurre en un momento relevante para la institución, ante los preparativos de los procesos electorales de 2027 y la próxima definición de quién encabezará el organismo. Sheinbaum ha planteado que, además de revisar los procedimientos de contratación, es necesario garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y evaluar los mecanismos internos de funcionamiento del instituto. La presidenta sostuvo que las investigaciones deben servir para esclarecer las irregularidades señaladas y fortalecer la confianza en las instituciones electorales.

Temas

4T Elecciones CRISIS

