Pide IP elección transparente de nuevo titular del INE

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Pide IP elección transparente de nuevo titular del INE
    El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó que la Cámara de Diputados privilegie candidatos con experiencia y honestidad para el INE. REFORMA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Confianza
Transparencia

Localizaciones


México

Organizaciones


Cce
INE

Se considera que solo a través de un proceso de selección transparente se podrá fortalecer la confianza ciudadana en el instituto

CDMX.-El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que es fundamental que el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se lleve a cabo de manera abierta y verificable, basado en criterios objetivos y reglas claras.

El CCE hizo un llamado a la Cámara de Diputados a privilegiar perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política, así como con el debido compromiso de ejercer sus responsabilidades con apego a los principios rectores de la función electoral previstos en el artículo 41 Constitucional, particularmente certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste Trump que le encantaría presentarse en 2028, pero que la Constitución se lo impide

“Rumbo a las elecciones del 2027 en las que se renovarán más de 19 mil cargos (entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas), el rol que tendrá el INE y los 16 mil colaboradores que lo integran será determinante para la vida democrática del país.

“En este sentido, no solo es indispensable que el proceso de renovación de la presidencia se resuelva con oportunidad, también se deben revisar las disposiciones legales que permitan asegurar la continuidad de la operación del Instituto y fortalecer los contrapesos y mecanismos institucionales internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas”, señaló el organismo empresarial.

Agregó que contar con autoridades electorales independientes y confiables contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y a generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico del país.

“Reiteramos que la defensa de nuestra democracia depende de instituciones autónomas, procesos transparentes y autoridades que respondan a la confianza de la ciudadanía. La designación de la nueva presidencia del INE es una oportunidad para fortalecer estos principios”, subrayó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Confianza
Transparencia

Localizaciones


México

Organizaciones


Cce
INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Día de los muertos

Día de los muertos
true

Iván, el baby elephant del gobierno estatal
true

POLITICÓN: Javier Díaz abre una salida al conflicto del Tec Saltillo, pero el paro continúa
Don Rolando busca un lugar seguro donde pueda permanecer junto a sus seis perros, de quienes no quiere separarse.

Buscan apoyo para Don Ronaldo y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo
El accidente fue reportado en la calle Lago de Pascua, en las inmediaciones de la colonia La Salle.

Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle
Lobos UAdeC consiguió su clasificación a playoffs tras vencer 17-16 a los Indios de la UACJ en los últimos segundos del encuentro.

Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH
El comentarista estadounidense aseguró que Benjamin Netanyahu presiona al gobierno de Donald Trump para atacar una instalación nuclear iraní.

Tercera Guerra Mundial... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel
La joven aviadora, que creció en el condado de Palm Beach, ya había aparecido en los medios locales cuando obtuvo su licencia de piloto privado con tan solo 17 años en octubre de 2023, incluso antes de tener su licencia de conducir.

La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años