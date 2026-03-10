Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos

Sheinbaum subrayó que febrero de 2026 se colocó como el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en al menos los últimos diez años, lo que, afirmó, refleja el impacto del trabajo coordinado entre las distintas dependencias que integran el gabinete de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal destacó que el comportamiento de este delito ha mostrado una tendencia sostenida a la baja mes con mes, lo que consideró un indicador relevante de los resultados de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

De acuerdo con la mandataria, esta reducción representa 38 asesinatos menos cada día en comparación con los niveles que se tenían al comienzo de su gobierno.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos en el país han registrado una disminución del 44% entre septiembre de 2024, cuando inició su administración, y febrero de 2026.

“La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, expresó la presidenta.

La mandataria reiteró que, si bien los indicadores muestran avances, la prioridad de su gobierno es mantener las acciones de prevención, investigación y combate a la criminalidad para seguir reduciendo los delitos que afectan de manera directa a la población.

En ese contexto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó un informe detallado sobre la distribución territorial de los homicidios dolosos en el país.

La funcionaria explicó que ocho entidades federativas concentran poco más del 50% del total de homicidios registrados a nivel nacional, lo que evidencia la focalización geográfica de este delito.

De acuerdo con los datos presentados, el estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en incidencia, al concentrar el 9.4% del total de homicidios dolosos del país.

A esta entidad le siguen Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

En conjunto, estas ocho entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos registrados en el territorio nacional, por lo que, explicó la funcionaria, gran parte de los esfuerzos institucionales en materia de seguridad se han enfocado en atender la problemática en estas regiones.

El gobierno federal ha señalado que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como en el fortalecimiento de labores de inteligencia, investigación y prevención del delito.

Las autoridades federales reiteraron que, pese a los avances reportados en los indicadores de homicidio doloso, el objetivo es continuar con las acciones para consolidar una tendencia sostenida a la baja en este delito y en otros considerados de alto impacto en todo el país.