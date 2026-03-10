Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 marzo 2026
    Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos
    Destacó que el comportamiento de este delito ha mostrado una tendencia sostenida a la baja mes con mes. CAPTURA DE PANTALLA

De acuerdo con la mandataria, esta reducción representa 38 asesinatos menos cada día en comparación con los niveles que se tenían al comienzo de su gobierno

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos en el país han registrado una disminución del 44% entre septiembre de 2024, cuando inició su administración, y febrero de 2026.

De acuerdo con la mandataria, esta reducción representa 38 asesinatos menos cada día en comparación con los niveles que se tenían al comienzo de su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Socio de hermano de Bermúdez financió actos de campaña de Adán Augusto López

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal destacó que el comportamiento de este delito ha mostrado una tendencia sostenida a la baja mes con mes, lo que consideró un indicador relevante de los resultados de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

Sheinbaum subrayó que febrero de 2026 se colocó como el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en al menos los últimos diez años, lo que, afirmó, refleja el impacto del trabajo coordinado entre las distintas dependencias que integran el gabinete de seguridad.

“La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, expresó la presidenta.

La mandataria reiteró que, si bien los indicadores muestran avances, la prioridad de su gobierno es mantener las acciones de prevención, investigación y combate a la criminalidad para seguir reduciendo los delitos que afectan de manera directa a la población.

En ese contexto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó un informe detallado sobre la distribución territorial de los homicidios dolosos en el país.

La funcionaria explicó que ocho entidades federativas concentran poco más del 50% del total de homicidios registrados a nivel nacional, lo que evidencia la focalización geográfica de este delito.

De acuerdo con los datos presentados, el estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en incidencia, al concentrar el 9.4% del total de homicidios dolosos del país.

A esta entidad le siguen Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

En conjunto, estas ocho entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos registrados en el territorio nacional, por lo que, explicó la funcionaria, gran parte de los esfuerzos institucionales en materia de seguridad se han enfocado en atender la problemática en estas regiones.

El gobierno federal ha señalado que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como en el fortalecimiento de labores de inteligencia, investigación y prevención del delito.

Las autoridades federales reiteraron que, pese a los avances reportados en los indicadores de homicidio doloso, el objetivo es continuar con las acciones para consolidar una tendencia sostenida a la baja en este delito y en otros considerados de alto impacto en todo el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
homicidios
delitos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La industria extractiva y de la electricidad tiene el promedio de salarios más alto en la entidad coahuilense.

Se estancan salarios en la industria de Coahuila; los de gobierno, los que más han disminuido
Las cifras de droga incautada en el arranque de 2026 son menores a las que se registraron al cierre de 2025.

Aumentan incautaciones de droga en Coahuila; predominan hallazgos de mariguana
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Jarren Duran conectó dos cuadrangulares en solitario durante la derrota de la Selección Mexicana de Beisbol ante Estados Unidos.

México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial; Duran conecta dos cuadrangulares
Favoritos. Películas como ‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ llegan como favoritas a la ceremonia de los Oscar 2026.

Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum