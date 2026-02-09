Afirman expertos que contratos mixtos no resolverán el problema de producción de Pemex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    Afirman expertos que contratos mixtos no resolverán el problema de producción de Pemex
    Para resolver el problema de Pemex hay tres caminos: abrir completamente la participación a la iniciativa privada, como se intentó con la reforma de Peña Nieto. REFORMA

Integralia Consultores detectó 10 riesgos políticos para el País, entre los que se encuentran el deterioro operativo de Pemex

El problema estructural de Pemex continúa, a pesar del anuncio que se hizo de inversión y reducción de deuda, pero el Gobierno supone que su situación se va a resolver con los contratos mixtos cuando todas las grandes petroleras se están yendo de México, advirtió Carlos Ramírez Fuentes, socio codirector de Integralia Consultores.

“El problema de este Gobierno es suponer que los contratos mixtos resolverán el problema de la caída de la producción, cuando se requiere algo masivo, una gran actividad en el Golfo”.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye consumo de alcohol en adolescentes por interacción en redes sociales

“Se necesita a Shell, Chevron, Exxon, Petronas, a Eni, a todas las empresas que operan en el mundo, pero se están yendo de México”, dijo Ramírez Fuentes.

A principios de enero, Integralia Consultores detectó 10 riesgos políticos para el País, entre los que se encuentran el deterioro operativo de Pemex que se acentúa por la insuficiente inversión pública, reducida inversión privada, caída de la producción, apuesta por la refinación y elevada deuda con proveedores.

“Este panorama se mantiene. Creemos que la producción no mejorará en los próximos meses ni años. El problema de la empresa está en que sus yacimientos se están agotando y para sustituirlos se necesitan inversiones multimillonarias”.

“Y algo que es contradictorio, que no pasa en ninguna empresa, es que diga que redujo su deuda financiera pero que la inversión física, en exploración y producción, se haya caído 30 por ciento el año pasado”, agregó.

Dijo que para resolver el problema de Pemex hay tres caminos: abrir completamente la participación a la iniciativa privada, como se intentó con la reforma de Peña Nieto.

$!Afirman expertos que contratos mixtos no resolverán el problema de producción de Pemex

“La opción B, que es lo que está tomando este Gobierno, es algo intermedio, los proyectos mixtos, pero ya las empresas grandotas ya se fueron. Y la opción C, que fue la de Andrés Manuel López Obrador, de prácticamente cerrar el sector a la participación privada”, sugirió.

Consideró que se ha avanzado a la mitad, pero ha sido insuficiente ya que el problema estructural no ha sido resuelto.

“Pemex paga menos impuestos que nunca y no sale: sus ventas están estancadas, tiene un pasivo laboral creciente y problemas en cinco de sus seis refinerías en términos del valor que generan”.

“Entonces, no hay nada nuevo o novedoso en lo que se anunció que verdaderamente nos haga pensar que esto va a empezar a mejorar. Fueron mentiras y verdades a medias”, aseguró el experto en entrevista.

Dijo que mucho de lo que se está haciendo empezó hace una década. El contrato para explotar gas en Ixachi es de un descubrimiento de finales del Gobierno de Felipe Calderón y principios de Enrique Peña Nieto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Producción

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los delitos cibernéticos han aumentado, sobre todo aquellos que son para robar información confidencial

Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año
Los niveles de la presa La Amistad mejoraron, sin embargo, no es suficiente ante los adeudos que tiene México con EU.

Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU
Las pensiones son una mayor proporción del gasto público federal, presionando las finanzas públicas.

Amenaza a México crisis en pensiones: ya presiona a finanzas públicas
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros