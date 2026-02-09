$!Afirman expertos que contratos mixtos no resolverán el problema de producción de Pemex

El problema estructural de Pemex continúa, a pesar del anuncio que se hizo de inversión y reducción de deuda, pero el Gobierno supone que su situación se va a resolver con los contratos mixtos cuando todas las grandes petroleras se están yendo de México, advirtió Carlos Ramírez Fuentes, socio codirector de Integralia Consultores.

“El problema de este Gobierno es suponer que los contratos mixtos resolverán el problema de la caída de la producción, cuando se requiere algo masivo, una gran actividad en el Golfo”.

“Se necesita a Shell, Chevron, Exxon, Petronas, a Eni, a todas las empresas que operan en el mundo, pero se están yendo de México”, dijo Ramírez Fuentes.

A principios de enero, Integralia Consultores detectó 10 riesgos políticos para el País, entre los que se encuentran el deterioro operativo de Pemex que se acentúa por la insuficiente inversión pública, reducida inversión privada, caída de la producción, apuesta por la refinación y elevada deuda con proveedores.

“Este panorama se mantiene. Creemos que la producción no mejorará en los próximos meses ni años. El problema de la empresa está en que sus yacimientos se están agotando y para sustituirlos se necesitan inversiones multimillonarias”.

“Y algo que es contradictorio, que no pasa en ninguna empresa, es que diga que redujo su deuda financiera pero que la inversión física, en exploración y producción, se haya caído 30 por ciento el año pasado”, agregó.

Dijo que para resolver el problema de Pemex hay tres caminos: abrir completamente la participación a la iniciativa privada, como se intentó con la reforma de Peña Nieto.