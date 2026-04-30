Afirman que Gobierno de Sheinbaum busca minimizar señalamientos de EU contra Rocha Moya

En medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación del gobierno federal, el analista político Javier Tejado Dondé acusó en W Radio que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores estarían desplegando una “cortina de humo” para desviar la atención pública de la presunta protección política y legal en favor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados. Durante una conversación con la periodista Gabriela Warkentin en W Radio, Tejado advirtió que las maniobras institucionales buscarían reducir el impacto de las acusaciones que pesan sobre estos personajes, en un contexto particularmente sensible para el país por sus implicaciones políticas, jurídicas e incluso económicas.

“Esperan minimizar la protección política y legal en torno a estos señalados, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más. Y eso tiene muchas implicaciones legales, pero también comerciales por la coyuntura en que estamos viviendo”, afirmó el analista. La acusación plantea un escenario delicado: no sólo estaría en juego el esclarecimiento de responsabilidades dentro de la esfera pública, sino también la credibilidad institucional de México frente a sus socios internacionales.

Según lo expuesto por Tejado en W Radio, la intención sería contener las repercusiones del caso para evitar que la polémica escale y afecte la imagen del país en un momento clave. El señalamiento pone bajo la lupa a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, al insinuar que dependencias estratégicas del Estado podrían estar operando para amortiguar políticamente las consecuencias de las denuncias. De confirmarse, el caso representaría un duro golpe a la narrativa oficial de combate a la corrupción y transparencia institucional. Hasta el momento, ni la Fiscalía General ni la Cancillería han respondido públicamente a las declaraciones hechas en W Radio, mientras la polémica sigue creciendo en el debate político nacional. La denuncia mediática ha encendido alertas sobre un posible uso político de las instituciones para proteger a funcionarios de alto nivel, justo cuando la confianza pública en las autoridades se mantiene bajo presión. Con estas declaraciones en entrevista con Gabriela Warkentin, la controversia alrededor de Rubén Rocha Moya toma una nueva dimensión, elevando el costo político para las autoridades federales y abriendo nuevas dudas sobre la independencia de las instituciones encargadas de procurar justicia y representar al país ante el mundo.

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