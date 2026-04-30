Trump afirma que Putin podría aceptar un alto al fuego temporal en Ucrania

Trump ha afirmado que mantuvo una “muy buena conversación” con Putin sobre Ucrania e Irán, y sugirió que un alto al fuego podría producirse para el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Día de la Victoria, el próximo mes.

Donald Trump ha dado a entender que podría haber un alto al fuego en Ucrania después de hablar con Vladimir Putin sobre el fin de la guerra.

“Creo que vamos a encontrar una solución con relativa rapidez”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

“Sugerí una tregua con Ucrania, y creo que podría hacerlo. Podría anunciar algo al respecto”, añadió el presidente.

Trump dijo que espera que un alto el fuego pueda allanar el camino para el fin definitivo de la guerra, que se ha prolongado durante más de cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania.

El comandante en jefe, cuya última llamada telefónica pública con Putin tuvo lugar el 9 de marzo, añadió que tanto la guerra en Ucrania como en Irán podrían terminar en un “calendario similar”.

La administración Trump lleva más de un año trabajando para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, que se ha convertido en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos de mediación se han estancado tras el estallido de la guerra en Irán. Un alto el fuego temporal en Oriente Medio ha allanado el camino para que se reanuden las negociaciones en Ucrania.

Está por verse hasta qué punto Putin se tomará en serio un alto el fuego con Ucrania.

Anteriormente, el año pasado anunció una breve tregua de tres días tras conversaciones similares con la administración Trump; un alto el fuego que, cabe destacar, no fue acordado con Kiev.

Además de debatir un posible fin de la guerra, Putin también propuso que Rusia podría ayudar a incautar 1.000 libras de uranio enriquecido que se cree que están enterradas en las instalaciones atómicas de Irán.

Sin embargo, el presidente afirmó que rechazaba rotundamente la invitación.

“Me dijo que le gustaría participar en el enriquecimiento, si puede ayudarnos a conseguirlo”, declaró Trump a los periodistas.

“Le dije: ‘Preferiría mucho más que te involucraras en poner fin a la guerra con Ucrania’”.