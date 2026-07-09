Colectivo trans golpea candelabros y causa destrozos en estaciones del Metro CDMX

Como piñatas, así agarraron integrantes del colectivo trans Lleca las instalaciones de las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ante la falta de diálogo con autoridades capitalinas en el plantón frente a la Secretaría de Gobiernación (Segob), pues denunciaron que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, no sostuvo una reunión presuntamente acordada. Los manifestantes ingresaron a la estación Bellas Artes, donde dañaron cámaras, luminarias y material recién renovado. Mientras en Hidalgo, golpearon los faroles y candelabros estilo victoriano, que dan una nueva imagen a la estación de la Línea 2.

En un video que circula se aprecia a un grupo de personas golpeando con un objeto largo, aparentemente un palo, una de las cámaras de seguridad mientras cantaban la típica canción al momento de quebrar la piñata: “dale, dale, dale, no pierdas el tino”, acción que también se repitió en los candelabros.

¡Y LOS ACABABAN DE ENTREGAR! Apenas el martes pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las obras de modernización integral de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende, de la Línea 2 del Metro.

En ese momento, el director general, Adrián Rubalcava, dio a conocer que los cuatro candelabros que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, costaron 56 mil pesos cada uno, lo que representó una inversión de 224 mil pesos.

Mientras el resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación, tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos. “Destinamos 782 millones de pesos a la renovación integral de las 16 estaciones de esta Línea 2, mientras que el 65 por ciento de la inversión total se orientó al mantenimiento”, reiteró el director del Metro CDMX.

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