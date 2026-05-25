Agua y subsidios agrícolas tensarán la revisión del T-MEC, advierte el CNA

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Agua y subsidios agrícolas tensarán la revisión del T-MEC, advierte el CNA
    La disputa hídrica con EU y la falta de subsidios públicos amenazan la competitividad de los productores nacionales. REFORMA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Acuerdos
Agua
AGRICULTURA

Localizaciones


México

Organizaciones


CNA

El Consejo Nacional Agropecuario alerta sobre la presión de EU por los recursos hídricos y la desventaja de los productores mexicanos frente a los apoyos norteamericanos.

Para el sector agropecuario mexicano, la disputa por el agua y las diferencias en subsidios agrícolas perfilarán una de las negociaciones más complejas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA, aseguró que uno de los temas centrales en las negociaciones con EU será la repartición del agua, en medio de una creciente presión del vecino del norte para adelantar entregas previstas en los acuerdos binacionales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-abril-ventas-a-eu-del-sector-automotriz-se-recuperan-crecen-exportaciones-anuales-de-mexico-32-DJ20925024

”La diplomacia del agua va a ser relevante y cada vez más compleja. Ya vimos que los americanos nos están pidiendo el agua anticipadamente, a pesar de que existe un tratado que contemplaba estos cambios climáticos. Estamos entregando mucha agua en momentos difíciles”, afirmó durante la Cumbre Agrosostenible 2026.

El dirigente agropecuario consideró que, además de la presión hídrica, EU está endureciendo su postura comercial mediante políticas arancelarias que afectan la integración regional.

”Obviamente, también están dictando las políticas de comercio internacional. A pesar de que Norteamérica es la región más autosustentable del mundo, la estamos bombardeando con aranceles innecesarios”, señaló.

A este escenario se suma la pérdida de competitividad del campo mexicano frente a productores altamente subsidiados, particularmente de EU y Brasil, situación que ha reducido los márgenes de ganancia e incluso provocado pérdidas en algunas cosechas.

”Los americanos y los brasileños, por la cantidad de subsidios y apoyos que otorgan, nos están dejando en desventaja y con ellos tenemos que competir.

”Estos subsidios generan un problema, porque provocan una producción mayor a la que realmente se necesita. Estamos en un ciclo vicioso y los márgenes están cayendo a tal grado que incluso en EU las cosechas ya no son rentables por sí solas”, explicó Esteve.

Para los agricultores mexicanos, añadió, el deterioro de las políticas públicas comenzó tras el desmantelamiento de las principales instituciones del campo, en un entorno marcado por mayores costos de producción, factores climáticos adversos y menores niveles de rentabilidad.

Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de comercio exterior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que el sector enfrentará al menos dos años más de alta complejidad.

”Yo creo que vamos a entrar en un ciclo complejo los próximos dos años y, como País, tenemos que ser muy inteligentes”, apuntó.

En ese contexto, el ex presidente del CNA consideró que incluso extender la revisión del T-MEC más allá del 1 de julio podría resultar favorable para México, al permitir negociar en un entorno político distinto después de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plan-hidrico-de-sheinbaum-podria-quitar-titulos-de-agua-a-agricultores-segun-la-cna-IJ20923685

”Creo que como País nos conviene ganar tiempo. Si vemos las encuestas en Estados Unidos, el presidente Trump ha venido perdiendo popularidad y eso podría modificar el entorno de negociación.

”Creo que vamos a entrar en un periodo de mayor politización y considero que, para México, es mejor esperar y no debilitar un acuerdo de libre comercio aceptando condiciones que después podrían salir mucho más caras como País”, afirmó Cortina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Agua
AGRICULTURA

Localizaciones


México

Organizaciones


CNA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El mejor distractor

El mejor distractor
NosotrAs: La conquista femenina del sillón de barbero

NosotrAs: La conquista femenina del sillón de barbero
Con la meta de recuperar 3 mm de metros cúbicos para consumo humano hacia el 2030, la Conagua condicionará los apoyos públicos del agua ahorrada y reducirá la vigencia de los títulos.

Plan hídrico de Sheinbaum podría quitar títulos de agua a agricultores según la CNA
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la selección de Irán permanecerá en Tijuana durante el Mundial FIFA 2026 debido a restricciones de estancia en territorio estadounidense.

Mundial FIFA 2026... Irán se concentrará en Tijuana ante restricciones de EU, autoriza Sheinbaum
El SMN de la Comisión Nacional del Agua presentó el pronóstico oficial de la temporada de ciclones tropicales (también conocida como temporada de huracanes) para el 2026.

Temporada de huracanes 2026 en el Pacífico y Atlántico: ¿cuándo comienza en México?
Descubre qué municipios están activos, cómo recibirás la notificación y el proceso paso a paso para dar de alta tu medio de pago.

Mujeres con Bienestar: ¿Dónde entregan la tarjeta y cómo activarla en 2026?
Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández

Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández
Carlos Rotondi marcó en el tiempo agregado el gol que le dio el campeonato a Cruz Azul.

Cruz Azul remonta a Pumas en CU y conquista el Clausura 2026