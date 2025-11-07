¡Atención! Frente frío provocará fuerte descenso de temperatura este fin de semana en Coahuila

Un nuevo frente frío ingresará este sábado por la frontera norte de Coahuila y provocará un descenso notable de temperatura en todo el estado, informó la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

El fenómeno estará acompañado de una vaguada polar y una masa de aire ártica que reforzará el ambiente gélido, con temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados centígrados en zonas altas, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 50.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal

PRONÓSTICO GENERAL POR REGIONES DE COAHUILA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan las siguientes condiciones:

Región Carbonífera:

- Viernes: 34 °C / 14 °C – 5% de probabilidad de lluvia

- Sábado: 35 °C / 16 °C – sin lluvia

- Domingo: 25 °C / 10 °C – sin lluvia

- Lunes: 22 °C / 7 °C – sin lluvia

Región Centro:

- Viernes: 35 °C / 16 °C – sin lluvia

- Sábado: 34 °C / 15 °C – sin lluvia

- Domingo: 22 °C / 10 °C – sin lluvia

- Lunes: 21 °C / 9 °C – sin lluvia

Región Laguna:

- Viernes: 31 °C / 10 °C – sin lluvia

- Sábado: 31 °C / 11 °C – sin lluvia

- Domingo: 28 °C / 10 °C – sin lluvia

- Lunes: 24 °C / 8 °C – sin lluvia

Región Sureste:

- Viernes: 29 °C / 11 °C – sin lluvia

- Sábado: 29 °C / 10 °C – sin lluvia

- Domingo: 22 °C / 6 °C – 5% de probabilidad de lluvia

- Lunes: 19 °C / 6 °C – sin lluvia

POSIBLES AFECTACIONES POR VIENTO Y HELADAS

Protección Civil indicó que las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche y madrugada, con valores de entre 0 y 5 grados en zonas altas. Estas condiciones podrían generar heladas, especialmente en municipios del norte y sureste de Coahuila.

Se reiteró el llamado a extremar precauciones ante el viento y las bajas temperaturas, ya que podrían ocasionar daños en estructuras ligeras y afectaciones a la salud.

RECOMENDACIONES ANTE EL DESCENSO TÉRMICO

- Vestir con ropa abrigadora, preferentemente en capas.

- Evitar cambios bruscos de temperatura.

- No encender braseros, anafres o carbón dentro de los hogares.

- Cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

- Consumir alimentos calientes y mantener la ventilación adecuada si se utilizan calefactores.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tragedia en Sonora, clausuran dos tiendas Waldo’s en Torreón por incumplir normas de seguridad

VIGILANCIA PERMANENTE Y NÚMERO DE EMERGENCIA

La dependencia estatal informó que mantiene vigilancia constante sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, se debe llamar al 911.