¡Atención! Frente frío provocará fuerte descenso de temperatura este fin de semana en Coahuila

Coahuila
/ 7 noviembre 2025
    ¡Atención! Frente frío provocará fuerte descenso de temperatura este fin de semana en Coahuila
    En Saltillo y municipios del sureste se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 6 grados. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Se prevén mínimas de 0 °C a 5 °C en zonas altas y de 7 °C a 10 °C en la mayoría de sus regiones durante este frente frío

Un nuevo frente frío ingresará este sábado por la frontera norte de Coahuila y provocará un descenso notable de temperatura en todo el estado, informó la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

El fenómeno estará acompañado de una vaguada polar y una masa de aire ártica que reforzará el ambiente gélido, con temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados centígrados en zonas altas, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 50.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal

PRONÓSTICO GENERAL POR REGIONES DE COAHUILA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan las siguientes condiciones:

Región Carbonífera:
- Viernes: 34 °C / 14 °C – 5% de probabilidad de lluvia
- Sábado: 35 °C / 16 °C – sin lluvia
- Domingo: 25 °C / 10 °C – sin lluvia
- Lunes: 22 °C / 7 °C – sin lluvia

Región Centro:
- Viernes: 35 °C / 16 °C – sin lluvia
- Sábado: 34 °C / 15 °C – sin lluvia
- Domingo: 22 °C / 10 °C – sin lluvia
- Lunes: 21 °C / 9 °C – sin lluvia

Región Laguna:
- Viernes: 31 °C / 10 °C – sin lluvia
- Sábado: 31 °C / 11 °C – sin lluvia
- Domingo: 28 °C / 10 °C – sin lluvia
- Lunes: 24 °C / 8 °C – sin lluvia

Región Sureste:
- Viernes: 29 °C / 11 °C – sin lluvia
- Sábado: 29 °C / 10 °C – sin lluvia
- Domingo: 22 °C / 6 °C – 5% de probabilidad de lluvia
- Lunes: 19 °C / 6 °C – sin lluvia

POSIBLES AFECTACIONES POR VIENTO Y HELADAS

Protección Civil indicó que las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche y madrugada, con valores de entre 0 y 5 grados en zonas altas. Estas condiciones podrían generar heladas, especialmente en municipios del norte y sureste de Coahuila.

Se reiteró el llamado a extremar precauciones ante el viento y las bajas temperaturas, ya que podrían ocasionar daños en estructuras ligeras y afectaciones a la salud.

RECOMENDACIONES ANTE EL DESCENSO TÉRMICO

- Vestir con ropa abrigadora, preferentemente en capas.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- No encender braseros, anafres o carbón dentro de los hogares.
- Cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Consumir alimentos calientes y mantener la ventilación adecuada si se utilizan calefactores.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tragedia en Sonora, clausuran dos tiendas Waldo’s en Torreón por incumplir normas de seguridad

VIGILANCIA PERMANENTE Y NÚMERO DE EMERGENCIA

La dependencia estatal informó que mantiene vigilancia constante sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, se debe llamar al 911.

Temas


Clima
Frente Frío
Temperatura

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SMN

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad