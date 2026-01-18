Al alza, uso de autos cisterna para drogas y huachicol

En su reporte del 16 de enero, el gabinete de seguridad dio a conocer el aseguramiento en Ensenada, Baja California, de un tractocamión que transportaba 720 litros de metanfetamina líquida.

El uso de estos vehículos por la delincuencia organizada viene en crecimiento en el país. Tan solo en 2025 el aseguramiento por parte de personal militar de vehículos cisterna y tractocamiones usados para trasladar huachicol y precursores químicos en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo superó a los seis años anteriores (2019-2024).

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) proporcionadas vía transparencia a EL UNIVERSAL, el año 2025 impuso récord en decomiso de los llamados vehículos cisterna, con mil 17 unidades aseguradas en distintos operativos.

Resalta que en 2019 se decomisaron 199 vehículos cisterna; en 2020 fueron 133; en 2021, 71; en 2022, 131; en 2023, 273, y en 2024 se aseguraron 541.

En el caso de los tractocamiones, en 2025 se aseguraron 3 mil 255 unidades en distintas acciones contra el tráfico ilegal de combustibles y sustancias base para drogas sintéticas.

Se documenta que los tractocamiones confiscados en 2019 fueron mil 156; en 2020, 507; en 2021, 318: en 2022, 398; en 2023, 923, y en 2024 se registraron 2 mil 255.

El total de camiones cisterna incautados de enero de 2019 a diciembre de 2025 fueron 2 mil 365 unidades, mientras que los tractocamiones en el mismo periodo registraron 8 mil 812, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas vía transparencia a EL UNIVERSAL.

En la respuesta a la solicitud de información, la Defensa precisa que los efectivos únicamente realizan aseguramientos en casos de flagrancia delictiva, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sin embargo, el Ejército no especifica ni desglosa cuántas de esas unidades aseguradas están ligadas al traslado de combustible ilegal o huachicol y cuántas a precursores químicos únicamente.

Menciona que también participan en actividades para reducir los índices de violencia en el país, poniendo de forma inmediata a disposición del agente del Ministerio Público los instrumentos, objetos o productos del delito.

‘Se hace de su conocimiento que la base de datos de esta secretaría no permite vincular el registro de vehículos asegurados con la droga o sustancia ilícita incautada en estos eventos’, refiere la dependencia.

TROPAS SE ESPECIALIZAN

Como informó EL UNIVERSAL el 23 de agosto de 2025, fuerzas federales interceptaron un tractocamión que transportaba mil 201 paquetes con presunta cocaína y detuvieron al conductor en un punto de inspección carretero en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, fronterizo con Estados Unidos.

El camión acoplado a una caja seca fue detectado durante labores de vigilancia de efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en dicha localidad, quienes al revisarlo notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja.

Daniel C. Santander, maestro en Seguridad y Estrategia Aplicadas, considera que el aumento en el aseguramiento de vehículos cisterna o tractocamiones obedece a cuatro razones.

‘Primero, tener en cuenta que existió un proceso de adaptación y especialización desde 2006 para las tropas desplegadas en la búsqueda de mercancías ilícitas. Por ello, muchas de estas tienen más experiencia en realizar búsquedas.’

‘Detectar los cambiantes métodos para ocultarla en fondos falsos de camiones tipo cisterna o en cajas de transportes de tractocamiones comerciales’, asevera el docente de la licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac.

El segundo motivo está en el uso de inteligencia, en ese proceso de adaptación las Fuerzas Armadas han puesto especial énfasis en usar mejor tecnología, como arcos de rayos X o vigilancia por medio de drones, además de crear áreas de inteligencia ligadas a los distintos operativos desplegados en el territorio.

Agrega que en tercer lugar se encuentra la creación de la Guardia Nacional (GN), las facultades y especialización en seguridad pública le permite operar y realizar acciones que tradicionalmente el Ejército no podía hacer o que no estaban entrenados para efectuarlas y la eficacia en estos aseguramientos desde 2019 está ligada al despliegue de sus elementos.

‘Y, por último, la coordinación interinstitucional. Ante la creciente crisis de seguridad, el acoplamiento entre los órdenes de gobierno se fortaleció en el proceso.’

‘Las distintas secretarías federales y las autoridades locales crearon mesas de coordinación y comunicación directa con las Fuerzas Armadas para realizar operaciones contra el narcotráfico, lo que también ayudó a este incremento de incautaciones de drogas y precursores químicos que vemos en la actualidad’, remarca.

El maestro Juan Ruiz Galán, jefe de Operaciones de Strategos BIP, consultora en Latinoamérica enfocada en prevenir y combatir el comercio ilegal, dice a El Gran Diario de México que el gobierno federal realiza un despliegue territorial que implica más decomisos.

‘Tenemos un cambio en la dinámica del delito, es decir, roban la carga y el camión... Somos uno de los cinco países con mayor riesgo de robo de autotransporte de carga’, externa.

Fuentes consultadas comentan que la mayoría de las unidades son robadas y anteriormente las autoridades federales no daban importancia a los aseguramientos. Sobre la forma de detectar narcóticos o precursores químicos, explican que es a través de rayos X, elementos caninos o denuncias anónimas.

‘Por ejemplo, seleccionan aleatoriamente a los vehículos y los efectivos están al pendiente del comportamiento de los conductores’.