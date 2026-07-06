Al grito de ‘¡asesino!’, manifestantes increpan a Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue interceptado este domingo por integrantes de la Asamblea Antimundialista cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para asistir al partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas en su contra, pintaron la camioneta en la que viajaba y provocaron que el vehículo abandonara el lugar en reversa para evitar una mayor confrontación. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:49 horas sobre Periférico Sur, frente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde el colectivo mantenía una movilización contra la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, horas antes del encuentro programado para las 18:00 horas entre México e Inglaterra. MANIFESTANTES LO IDENTIFICARON Y COMENZARON LAS CONSIGNAS

De acuerdo con información difundida por el semanario Proceso, al identificar al exgobernador de Morelos, los integrantes de la Asamblea Antimundialista comenzaron a gritar consignas como “¡Samir vive, Samir vive!” y “¡asesino!”, en referencia al activista Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019. Durante la protesta, los manifestantes realizaron pintas sobre la camioneta Cadillac Suburban en la que viajaba el legislador y lanzaron piedras contra la unidad. En un momento de la confrontación, Cuauhtémoc Blanco descendió brevemente del vehículo vistiendo una playera de la Selección Mexicana. Mientras permanecía fuera de la unidad continuaron los gritos de “¡asesino!”, por lo que segundos después volvió a subir al automóvil. Para retirarse del lugar, el conductor tuvo que subir al camellón central y efectuar una maniobra en reversa para regresar por la misma ruta por la que había llegado, mientras continuaban las consignas de los manifestantes.

LA PROTESTA INCLUYÓ EXIGENCIAS DE JUSTICIA POR SAMIR FLORES Uno de los principales reclamos expresados durante la manifestación estuvo relacionado con el asesinato de Samir Flores Soberanes. El comunicador indígena y defensor del territorio fue asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac. Flores era uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y a la operación de la termoeléctrica de Huexca. Días antes de su homicidio había participado en un acto público donde expresó críticas al proyecto y formuló cuestionamientos al gobierno federal. Durante la administración estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco, la investigación del caso permaneció bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos. TAMBIÉN RECORDARON LA DENUNCIA PRESENTADA POR SU MEDIA HERMANA Otra de las consignas que se escucharon durante la protesta fue “¡violador!”, en referencia a la denuncia presentada por Blanca Fabiola “N”, media hermana del legislador. La carpeta de investigación incluye una acusación por el presunto delito de violación en grado de tentativa. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en la residencia oficial del Gobierno de Morelos mientras Cuauhtémoc Blanco ejercía el cargo de gobernador. La denunciante también señaló que presuntamente fue objeto de presiones y amenazas para desistirse de las acciones legales, situación que forma parte de la investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades competentes continúan con el seguimiento del caso conforme al proceso legal establecido. MANIFESTANTES HICIERON REFERENCIA A UNA FOTOGRAFÍA DIFUNDIDA DURANTE SU GESTIÓN Durante la protesta también se hizo referencia a una fotografía difundida públicamente durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, en la que aparece acompañado por tres personas posteriormente identificadas por autoridades como presuntos integrantes de grupos delictivos. En la imagen aparecen Irving Eduardo Solano Vera, identificado por autoridades como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región y actualmente detenido; Homero Figueroa Meza, señalado como líder del grupo Comando Tlahuica, quien fue capturado recientemente en Puebla y Raymundo Isidro Castro, identificado como presunto líder del CJNG, quien falleció en el penal de Atlacholoaya. Tras la difusión de la imagen, Cuauhtémoc Blanco declaró públicamente que no acostumbra negar fotografías a las personas que se las solicitan.

LA MOVILIZACIÓN OCURRIÓ ANTES DEL ENCUENTRO MUNDIALISTA La protesta se desarrolló horas antes del partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La Asamblea Antimundialista mantenía una manifestación en las inmediaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli para expresar su rechazo a la realización del torneo y a diversas problemáticas sociales que, de acuerdo con el colectivo, permanecen sin atender. La movilización coincidió con el desplazamiento de miles de aficionados hacia el Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro entre ambas selecciones. Hasta el momento, ni Cuauhtémoc Blanco ni la dirigencia nacional de Morena habían emitido un posicionamiento público sobre los hechos ocurridos durante la protesta.

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