$!Asesinan a buscadora del colectivo ‘Una Promesa por Cumplir’ en Pénjamo, Guanajuato, tras salir de su trabajo

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda Una Promesa por Cumplir y buscadora del municipio de Pénjamo, Guanajuato, fue asesinada a balazos la noche del martes 23 de junio cuando salía de su jornada laboral en el Hospital Regional de esa localidad. El ataque ocurrió frente al centro médico donde trabajaba en el área de intendencia, sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas. De acuerdo con reportes preliminares, la mujer se trasladaba en motocicleta tras concluir su turno cuando fue interceptada por sujetos armados que también viajaban en motocicletas. Los agresores dispararon en su contra y posteriormente huyeron del lugar. Los disparos dejaron a la mujer tendida sobre la vía pública, junto a la motocicleta que conducía. Debido a la cercanía con el hospital, personal médico acudió de inmediato para brindarle atención; sin embargo, al ser valorada se confirmó su fallecimiento. Tras la agresión, autoridades municipales, estatales y federales implementaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con el caso.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE PATRICIA NEGRETE La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Como parte de las diligencias iniciales, peritos localizaron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga en el sitio del ataque. Los indicios fueron asegurados y trasladados a laboratorios para su análisis. Asimismo, agentes ministeriales realizaron entrevistas a posibles testigos y comenzaron la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones del hospital. La Fiscalía señaló que las investigaciones buscan establecer la mecánica del ataque, identificar el posible móvil y determinar la participación de los agresores. Hasta el momento, no se han dado a conocer líneas de investigación relacionadas con su labor como buscadora.

PATRICIA NEGRETE FORMABA PARTE DE COLECTIVO PARA ENCONTRAR A SU HERMANA DESAPARECIDA Patricia Negrete formaba parte del colectivo Una Promesa por Cumplir, integrado por familiares de personas desaparecidas en la región. Su participación en estas labores comenzó en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese año. A partir de entonces, se integró a actividades de búsqueda en campo, jornadas de rastreo y acciones de exigencia de justicia. También participaba en manifestaciones y actividades comunitarias vinculadas a la localización de personas desaparecidas en la zona. Su asesinato generó reacciones entre colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, quienes solicitaron el esclarecimiento del caso y el avance de las investigaciones. VIOLENCIA CONTRA MADRES BUSCADORAS NO SE DETIENE El homicidio de Patricia Negrete se suma a otros casos de violencia contra personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en Guanajuato. De acuerdo con organizaciones civiles, en los últimos seis años al menos 13 buscadoras han sido asesinadas en la entidad. Las mismas organizaciones han señalado que varios de estos casos permanecen sin resolución judicial o con información limitada sobre detenciones o sentencias. Entre los antecedentes se encuentra el asesinato de Teresa Magueyal, integrante del mismo colectivo, quien fue atacada en mayo de 2023 en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya. Además, colectivos han documentado al menos cinco casos de personas buscadoras que continúan desaparecidas, lo que ha motivado llamados para fortalecer medidas de protección para quienes participan en estas actividades.

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA EXIGEN A LAS AUTORIDADES ESCLARECER EL CRIMEN Tras el asesinato, integrantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales el esclarecimiento del crimen y la implementación de mecanismos de seguridad para las personas que realizan labores de localización de desaparecidos. Mientras las investigaciones continúan, el caso de Patricia Negrete se integra a los registros de personas buscadoras víctimas de violencia en el país, en un contexto vinculado a la crisis de desapariciones y a las acciones de búsqueda realizadas por familiares en distintas regiones.

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