Desalojan CEDH de Nuevo León por presunta amenaza de bomba en centro de Monterrey

Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León, fueron desalojados por una hora, luego que se reportó la amenaza de bomba en las instalaciones ubicadas en la Avenida Cuauhtémoc #335, en el Centro de Monterrey.

Elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron al lugar tras el reporte realizado poco antes de las 14:30 horas.

Las oficinas se encuentran entre las calles Albino Espinoza y M.M. de Llano. Zona en la que la vialidad se vio afectada, por lo que agentes de movilidad pidieron a los conductores a manejar con precaución.