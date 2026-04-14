Desalojan CEDH de Nuevo León por presunta amenaza de bomba en centro de Monterrey

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México
/ 14 abril 2026
    Desalojan CEDH de Nuevo León por presunta amenaza de bomba en centro de Monterrey
    Las instalaciones de la CEDH fueron evacuadas. REFORMA

Elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron al lugar tras el reporte realizado poco antes de las 14:30 horas.

Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León, fueron desalojados por una hora, luego que se reportó la amenaza de bomba en las instalaciones ubicadas en la Avenida Cuauhtémoc #335, en el Centro de Monterrey.

Elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron al lugar tras el reporte realizado poco antes de las 14:30 horas.

Las oficinas se encuentran entre las calles Albino Espinoza y M.M. de Llano. Zona en la que la vialidad se vio afectada, por lo que agentes de movilidad pidieron a los conductores a manejar con precaución.

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En total, 130 personas fueron evacuadas del edificio. Los trabajadores fueron retirados de la zona, a espera de que las autoridades realicen los protocolos para descartar la amenaza.

De acuerdo con los primeros informes en medios de comunicación local, un hombre llegó al edificio y avisó que aventarían una bomba, posteriormente salió corriendo.

La amenaza del individuo generó una intensa movilización de autoridades como elementos de la Policía de Monterrey, Protección Civil, agentes ministeriales y el cuerpo de bomberos.

Al sitio llegaron elementos con ayuda de binomios caninos que comenzaron a dar rondines cerca del punto para localizar el posible explosivo.

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Autoridades ya investigan la identidad del hombre que aseguró la presencia del explosivo en el edificio de la CEDH con apoyo de las cámaras de seguridad del C4 de Monterrey para localizar al lugar al que huyó.

Se espera que en las próximas horas se brinde una declaración ante el reporte, por el momento las actividades en el edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos continuarán suspendidas para salvaguardar la vida de los empleados y ciudadanos.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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