$!Alcalde de Culiacán solicita licencia tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal a su cargo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La solicitud fue aprobada por unanimidad por el Cabildo municipal durante una sesión extraordinaria convocada la noche del viernes, la cual inició a las 22:15 horas y concluyó a las 22:32. El alcalde no estuvo presente durante la sesión.

DESIGNAN A ANA MIRIAM RAMOS VILLARREAL COMO ALCALDESA PROVISIONAL DE CULIACÁN Tras la aprobación de la licencia, las y los regidores designaron como alcaldesa provisional a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien hasta ese momento se desempeñaba como síndica procuradora del ayuntamiento. Ramos Villarreal asumirá el cargo durante el tiempo que dure la licencia de Gámez Mendívil. En sus primeras declaraciones, señaló que la decisión busca permitir que las investigaciones se desarrollen con transparencia y sin interferencias. Indicó que el proceso deberá seguir su curso conforme a la ley, privilegiando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, afirmó que el funcionamiento del gobierno municipal no se verá interrumpido, ya que el Cabildo únicamente autorizó la sustitución en la titularidad del Ejecutivo local.

SOLICITUD DE LICENCIA DE JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL OCURRIÓ TRAS SOLICITUD DE ROCHA MOYA La solicitud de licencia del alcalde ocurre poco después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informara que también pidió licencia ante el Congreso estatal. El mandatario señaló que su decisión responde al anuncio realizado por la Fiscalía General de la República sobre el inicio de un proceso de investigación en la entidad. Ambos funcionarios han sido mencionados en señalamientos relacionados con presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

ESTADOS UNIDOS ACUSA A GÁMEZ MENDÍVIL DE COLABORAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO De acuerdo con documentos de autoridades estadounidenses, Gámez Mendívil, de 41 años de edad, enfrenta diversos cargos federales, entre ellos: - Conspiración para la importación de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. - Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. - Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por estos delitos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según la legislación estadounidense.

ESTADOS UNIDOS SEÑALA A GÁMEZ MENDÍVIL DE UTILIZAR SU CARGO PÚBLICO PARA APOYAR AL CÁRTEL DE SINALOA La acusación formal refiere que el alcalde formaría parte de un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente utilizar sus cargos públicos para favorecer operaciones del Cártel de Sinaloa. Entre las conductas señaladas se encuentran: - Protección y facilitación: presunto uso de su posición para evitar investigaciones o detenciones de líderes criminales. - Uso de la fuerza pública: señalamientos sobre la posible instrucción a la policía municipal para resguardar cargamentos de droga. - Actos de corrupción: supuesta recepción de recursos económicos provenientes del narcotráfico a cambio de permitir operaciones ilícitas.

CONTINUIDAD DEL GOBIERNO LOCAL En su mensaje, la alcaldesa provisional reiteró que la administración municipal continuará con sus funciones habituales durante el periodo de licencia. Señaló que su gestión estará guiada por la responsabilidad institucional y el respeto a los procesos legales en curso. Las investigaciones relacionadas con este caso continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras las autoridades correspondientes determinan el alcance de las acusaciones y las posibles responsabilidades legales de las personas involucradas.

Publicidad