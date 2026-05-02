Alcalde de Culiacán solicita licencia tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos

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    Alcalde de Culiacán solicita licencia tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos
    El Cabildo de Culiacán aprobó la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil y designó a Ana Miriam Ramos Villarreal. Instagram | Ana Miriam Ramos Villarreal

Juan de Dios Gámez Mendívil pidió licencia tras acusación en EU; Ana Miriam Ramos Villarreal asume el cargo

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal a su cargo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La solicitud fue aprobada por unanimidad por el Cabildo municipal durante una sesión extraordinaria convocada la noche del viernes, la cual inició a las 22:15 horas y concluyó a las 22:32. El alcalde no estuvo presente durante la sesión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocha-moya-pide-licencia-tras-narcoacusacion-de-estados-unidos-FH20416355

DESIGNAN A ANA MIRIAM RAMOS VILLARREAL COMO ALCALDESA PROVISIONAL DE CULIACÁN

Tras la aprobación de la licencia, las y los regidores designaron como alcaldesa provisional a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien hasta ese momento se desempeñaba como síndica procuradora del ayuntamiento.

Ramos Villarreal asumirá el cargo durante el tiempo que dure la licencia de Gámez Mendívil. En sus primeras declaraciones, señaló que la decisión busca permitir que las investigaciones se desarrollen con transparencia y sin interferencias.

Indicó que el proceso deberá seguir su curso conforme a la ley, privilegiando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, afirmó que el funcionamiento del gobierno municipal no se verá interrumpido, ya que el Cabildo únicamente autorizó la sustitución en la titularidad del Ejecutivo local.

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SOLICITUD DE LICENCIA DE JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL OCURRIÓ TRAS SOLICITUD DE ROCHA MOYA

La solicitud de licencia del alcalde ocurre poco después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informara que también pidió licencia ante el Congreso estatal. El mandatario señaló que su decisión responde al anuncio realizado por la Fiscalía General de la República sobre el inicio de un proceso de investigación en la entidad.

Ambos funcionarios han sido mencionados en señalamientos relacionados con presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

https://www.facebook.com/AyuntamientoCLN?locale=es_LA

ESTADOS UNIDOS ACUSA A GÁMEZ MENDÍVIL DE COLABORAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO

De acuerdo con documentos de autoridades estadounidenses, Gámez Mendívil, de 41 años de edad, enfrenta diversos cargos federales, entre ellos:

- Conspiración para la importación de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por estos delitos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según la legislación estadounidense.

$!29 ABRIL 2026.- En medio de los señalamientos emitidos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, defendió la actuación de su administración al subrayar que “siempre se ha conducido con apego a la legalidad y al estado de derecho”. El munícipe enfatizó el respeto a las instituciones y a los límites que marca la ley, en un contexto donde las acusaciones internacionales han generado debate público sobre la transparencia y la credibilidad de los gobiernos locales en Sinaloa. Su postura busca reafirmar confianza en la ciudadanía y marcar distancia frente a las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas.
29 ABRIL 2026.- En medio de los señalamientos emitidos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, defendió la actuación de su administración al subrayar que “siempre se ha conducido con apego a la legalidad y al estado de derecho”. El munícipe enfatizó el respeto a las instituciones y a los límites que marca la ley, en un contexto donde las acusaciones internacionales han generado debate público sobre la transparencia y la credibilidad de los gobiernos locales en Sinaloa. Su postura busca reafirmar confianza en la ciudadanía y marcar distancia frente a las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas. Cuartoscuro

ESTADOS UNIDOS SEÑALA A GÁMEZ MENDÍVIL DE UTILIZAR SU CARGO PÚBLICO PARA APOYAR AL CÁRTEL DE SINALOA

La acusación formal refiere que el alcalde formaría parte de un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente utilizar sus cargos públicos para favorecer operaciones del Cártel de Sinaloa.

Entre las conductas señaladas se encuentran:

- Protección y facilitación: presunto uso de su posición para evitar investigaciones o detenciones de líderes criminales.

- Uso de la fuerza pública: señalamientos sobre la posible instrucción a la policía municipal para resguardar cargamentos de droga.

- Actos de corrupción: supuesta recepción de recursos económicos provenientes del narcotráfico a cambio de permitir operaciones ilícitas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-fgr-a-eu-pruebas-contra-rocha-ahora-no-hay-evidencias-OH20410529

CONTINUIDAD DEL GOBIERNO LOCAL

En su mensaje, la alcaldesa provisional reiteró que la administración municipal continuará con sus funciones habituales durante el periodo de licencia. Señaló que su gestión estará guiada por la responsabilidad institucional y el respeto a los procesos legales en curso.

Las investigaciones relacionadas con este caso continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras las autoridades correspondientes determinan el alcance de las acusaciones y las posibles responsabilidades legales de las personas involucradas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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