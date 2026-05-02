Rocha Moya pide licencia tras narcoacusación de Estados Unidos

CDMX.- Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al Gobierno de Sinaloa, en medio de las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. “Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, afirmó en rueda de prensa.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia como gobernador de manera temporal. pic.twitter.com/9b8ZW6nit0 — Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026

A la par, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó licencia a su cargo, luego de que Rocha hiciera lo mismo . Estas solicitudes de licencia se dan a un par de días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha, Gámez y a otros ocho funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas.

No obstante, en el transcurso de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que no existen elementos para detener de forma provisional al gobernador y los otros nueve señalados.

#EnVivo Conferencia de prensa por parte la Fiscalía General de la República con relación a la investigación de funcionarios de #Sinaloa.



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Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, informó que solicitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar ante autoridades estadounidenses una ampliación de información.

Jiménez afirmó que “no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, al explicar el alcance del trámite recibido. El funcionario señaló que la detención provisional “constituye una restricción a los derechos humanos” y sostuvo que, en la solicitud revisada, “no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”. Con información de Reforma y El Universal

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