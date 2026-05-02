Rocha Moya pide licencia tras narcoacusación de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Rocha Moya pide licencia tras narcoacusación de Estados Unidos
    El gobernador de Sinaloa anunció que solicitará licencia temporal a su cargo para hacer frente a las acusaciones que tachó de falsas. Reforma
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Justicia
Narcotráfico
A20

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


FGR

El Mandatario sinaloense insiste en afirmar que señalamientos son falsos y dolosos

CDMX.- Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al Gobierno de Sinaloa, en medio de las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-fgr-a-eu-pruebas-contra-rocha-ahora-no-hay-evidencias-OH20410529

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, afirmó en rueda de prensa.

A la par, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó licencia a su cargo, luego de que Rocha hiciera lo mismo .

Estas solicitudes de licencia se dan a un par de días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha, Gámez y a otros ocho funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusa-eu-a-rocha-moya-y-a-nueve-funcionarios-senalan-pacto-con-el-cartel-de-sinaloa-JE20356285

No obstante, en el transcurso de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que no existen elementos para detener de forma provisional al gobernador y los otros nueve señalados.

Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, informó que solicitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar ante autoridades estadounidenses una ampliación de información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-temo-a-nada-estoy-limpio-asegura-rocha-moya-HJ20389068

Jiménez afirmó que “no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, al explicar el alcance del trámite recibido.

El funcionario señaló que la detención provisional “constituye una restricción a los derechos humanos” y sostuvo que, en la solicitud revisada, “no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”. Con información de Reforma y El Universal

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico
A20

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


FGR

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX
César Montes salió lesionado con el Lokomotiv Moscú y encendió las alarmas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

¿Qué tiene César Montes? La lesión que preocupa a la Selección Mexicana a 40 días de la Copa del Mundo