Pide FGR a EU pruebas contra Rocha; ahora no hay evidencias

CIUDAD DE MÉXICO.-La solicitud de Estados Unidos de detención provisional contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, carece de fundamentos, motivos y evidencia que justifiquen su urgencia, advirtió la Fiscalía General de la República. ”Por ello mismo, solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada”, indicó Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la Fiscalía General de la República, área a la que está adscrita la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales.

Ante ello, informó que pedirá a la Cancillería solicitar a autoridades de EU pruebas, informes y documentos para analizarlos. “NUNCA NOS VAMOS A SUBORDINAR”, DICE SHEINBAUM Tras la solicitud del gobierno de EU de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es tiempo de la defensa de la soberanía nacional, y advirtió que “nunca nos vamos a subordinar”. En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal afirmó que se encuentra “fuerte, sólida y muy segura”, porque, dijo, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre defenderá la soberanía por encima de todo, y la cual, dijo, no se negocia.

”Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación.

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