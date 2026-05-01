Pide FGR a EU pruebas contra Rocha; ahora no hay evidencias

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    Pide FGR a EU pruebas contra Rocha; ahora no hay evidencias
    El titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la Fiscalía General de la República, informó que pedirá a la Cancillería solicitar a autoridades de EU pruebas, informes y documentos para analizarlos. FOTO: Cuartosuro José Betanzos Zárate

La Fiscalía advirtió que la solicitud de EU de detención provisional carece de fundamentos, motivos y evidencia que justifiquen su urgencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La solicitud de Estados Unidos de detención provisional contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, carece de fundamentos, motivos y evidencia que justifiquen su urgencia, advirtió la Fiscalía General de la República.

”Por ello mismo, solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada”, indicó Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la Fiscalía General de la República, área a la que está adscrita la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-rocha-moya-sheinbaum-acusa-a-oposicion-de-buscar-la-intervencion-de-estados-unidos-CG20409218

Ante ello, informó que pedirá a la Cancillería solicitar a autoridades de EU pruebas, informes y documentos para analizarlos.

“NUNCA NOS VAMOS A SUBORDINAR”, DICE SHEINBAUM

Tras la solicitud del gobierno de EU de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es tiempo de la defensa de la soberanía nacional, y advirtió que “nunca nos vamos a subordinar”.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal afirmó que se encuentra “fuerte, sólida y muy segura”, porque, dijo, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre defenderá la soberanía por encima de todo, y la cual, dijo, no se negocia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/demanda-ferroviaria-canadiense-a-mexico-alega-violaciones-a-tratado-PH20410197

”Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación.

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