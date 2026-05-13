Alcanzan 23% pólizas de seguros en México; pide Hacienda a IP cerrar brecha

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    Alcanzan 23% pólizas de seguros en México; pide Hacienda a IP cerrar brecha
    Durante la Convención AMIS 2026, se destacó que, si bien la penetración del seguro alcanzó el 2.94% del PIB, persisten rezagos críticos 2025. ARCHIVO
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En México solo el 23% de los adultos tiene póliza; por lo que Hacienda y AMIS urgen a crear productos accesibles tras alcanzar primas por un billón de pesos

El Gobierno federal exhortó a las compañías de seguros a atender la brecha de aseguramiento en el país con productos que respondan a las necesidades de las familias mexicanas, pues solo el 23 por ciento de las personas entre 18 y 70 años cuenta con una póliza.

“Esto representa una importante área de oportunidad para seguir ampliando la protección financiera de las familias mexicanas y fortalecer la inclusión financiera en nuestro país. La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 reconoce como una prioridad ampliar el acceso al aseguramiento, particularmente ante la brecha que todavía existe respecto de otros productos financieros”.

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“Uno de los grandes retos compartidos será ampliar la penetración del aseguramiento, fortalecer la inclusión financiera y desarrollar nuevos productos que respondan a las necesidades de las familias y de una población cada vez más expuesta”, dijo María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la inauguración de la Convención de Aseguradores AMIS 2026.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reconoció que, aunque la penetración del seguro ya está cerca del 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), todavía tienen una deuda. La parte de gastos médicos ya rebasó los 14 millones de asegurados: 10 millones en la parte de beneficios para empleados en grupo, accidentes personales y salud. En el tema de automóviles, precisó que solamente del 30 al 35 por ciento del parque vehicular está asegurado.

“Sin lugar a dudas tenemos unos retos muy importantes y tenemos que trabajar; ese es el compromiso que hemos hecho con la Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la Condusef y con la Unidad de Seguros, Pensiones y de Seguridad Social en el tema de resaltar los temas que tenemos que hacer para México”, dijo Pedro Pacheco, presidente de AMIS.

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En 2025, indicó, las primas emitidas en el sector asegurador rebasaron el billón de pesos, un monto que representó el 2.94 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Es una meta que siempre estamos buscando cómo incrementar; hemos logrado en los últimos 10 años pasar del 1.95 a ya casi el 3.0 por ciento, con un crecimiento el año pasado nominal del 12 por ciento y real del 8 por ciento”, destacó.

AMIS destacó que las compañías de seguros pagaron en 2025 mil 600 millones de pesos diarios en los diferentes ramos, y que las reservas técnicas incrementaron a 2.37 billones de pesos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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