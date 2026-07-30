Aldo Fasci anuncia su registro en el PAN para una candidatura por Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El ex secretario de Seguridad estatal de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, anunció que se inscribirá ante el Partido Acción Nacional (PAN) como aspirante ciudadano a un cargo de elección popular. El exfuncionario estatal acudirá mañana a las 13:00 horas a la sede del Comité Estatal del PAN para su registro; sin embargo, no se reveló el cargo que le interesa.

En las pasadas elecciones, Fasci Zuazua contendió por una diputación por el partido Movimiento Ciudadano (MC). A través de un video publicado en sus redes sociales, mencionó que el PAN abrió una convocatoria nacional para que ciudadanos que no tienen partido se puedan inscribir y acceder a puestos de elección.

“Esto significa que si usted se quiere inscribir no necesita ser panista para ser candidato, lo que necesita es tener la ideología del pueblo, de esto se trata”, expuso.

Añadió que se está inscribiendo mucha gente de otros partidos. “Si a ideología vamos, habemos muchos que tenemos más convicción panista que los panistas. Valores, principios”, expuso. En ese material dejo abierta la posibilidad de inscribirse y ahora se confirma con la invitación que circuló mañana a los medios de comunicación para su inscripción.