Morena define a siete aspirantes para la candidatura a la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena validó a los siete aspirantes que participarán en el proceso interno para definir a quien encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, cargo que representa el paso previo a la candidatura del partido a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027. Durante el arranque del proceso, la dirigencia nacional hizo un llamado a privilegiar la unidad interna y evitar campañas de confrontación entre los participantes, al advertir que el resultado será determinado mediante encuestas. Los perfiles registrados incluyen a Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Llovera, Judith Díaz Delgado, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Clara Luz Flores Carrales, Waldo Fernández y Jesús Alberto Elizondo, quienes provienen de distintas trayectorias políticas y de la administración pública.

Entre ellos se encuentran tres mujeres y cuatro hombres, dos senadores con licencia, un alcalde, un diputado local con licencia, una exfuncionaria del gobierno federal y dos excandidatos a la gubernatura. MORENA BUSCA EVITAR DIVISIONES INTERNAS RUMBO A 2027 La dirigencia encabezada por Ariadna Montiel, junto con el delegado del partido en la entidad, Alejandro Murat, sostuvo reuniones con los aspirantes para exhortarlos a mantener la cohesión interna y evitar la denominada “guerra sucia” entre los distintos grupos que integran Morena en Nuevo León. El objetivo, según el partido, es evitar que las diferencias internas afecten la competitividad electoral rumbo a los comicios de 2027. La preocupación responde a antecedentes recientes. Aunque Morena y sus aliados obtuvieron resultados favorables en las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, en Nuevo León el partido continúa ubicado como la cuarta fuerza política local en número de votos, con una presencia limitada en alcaldías y en el Congreso estatal. Uno de los antecedentes que la dirigencia busca evitar es el proceso electoral de 2021, cuando Clara Luz Flores inició la campaña como una de las principales contendientes, pero terminó en el cuarto lugar tras diversos factores que incluyeron conflictos internos y una estrategia electoral que no logró consolidarse, permitiendo el triunfo del entonces candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García. El propio aspirante Felipe de Jesús Cantú Rodríguez reconoció que “el fuego amigo daña más que el del enemigo”, al referirse a la importancia de mantener la unidad durante la contienda interna. CLARA LUZ FLORES BUSCA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD La exalcaldesa de General Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, participa por segunda ocasión en un proceso interno para buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal. Con militancia priista hasta 2020, también fue diputada local y federal antes de incorporarse a Morena. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ocupó la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y posteriormente, en la administración de Claudia Sheinbaum, encabezó la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social. En entrevista, Flores aseguró que actualmente cuenta con mayor experiencia política que en la elección de 2021. “Conozco los problemas que afectan al estado, a los ciudadanos. Son los mismos de hace cinco años pero que se han agravado por la incapacidad de un mal gobierno”, afirmó. La aspirante sostuvo que la experiencia adquirida en el servicio público y el crecimiento de Morena le permiten competir nuevamente por la candidatura.

FELIPE DE JESÚS CANTÚ PARTICIPA COMO CIUDADANO Otro de los perfiles registrados es Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien militó durante casi cuatro décadas en el Partido Acción Nacional. Tras dejar el PAN, participó con Morena como candidato suplente a la alcaldía de Monterrey en 2021, luego de que Víctor Fuentes abandonara la contienda. Cantú ha sido regidor, diputado local, diputado federal y funcionario del gobierno federal. En su diagnóstico sobre Nuevo León señaló que el estado enfrenta diversos desafíos. “Nuevo León ha perdido su liderazgo industrial y económico”, expresó. Entre los principales problemas mencionó la crisis del agua, la contaminación, las dificultades de movilidad, la inseguridad y el endeudamiento estatal.

TATIANA CLOUTHIER REGRESA A LA COMPETENCIA ELECTORAL La excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo, también forma parte del proceso interno. Su incorporación ocurrió después de dejar la dirección del Instituto de Mexicanos en el Exterior, decisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras conocerse su participación, funcionarios del gobierno de Nuevo León y dirigentes de Movimiento Ciudadano emitieron diversas críticas en redes sociales. JUDITH DÍAZ Y WALDO FERNÁNDEZ COMPITEN TRAS LLEGAR JUNTOS AL SENADO Los senadores con licencia Judith Díaz Delgado y Waldo Fernández también buscan la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, pese a que ambos integraron la fórmula de Morena y sus aliados para el Senado en la elección de 2024. Judith Díaz inició su carrera política en el PAN, donde fue diputada local y candidata a la alcaldía de Guadalupe. Posteriormente ocupó la Delegación de Bienestar en Nuevo León antes de ser postulada al Senado. La aspirante afirmó que cuenta con experiencia suficiente para enfrentar los retos del estado. “Tengo la experiencia del servicio público y como representante popular para poder ofrecer soluciones reales”, señaló.

Por su parte, Waldo Fernández, actualmente senador impulsado por el Partido Verde Ecologista de México, destacó su trayectoria en materia jurídica, legislativa y comercial. El legislador afirmó que no observa ventajas para ningún aspirante dentro del proceso interno y expresó confianza en que las encuestas definirán al ganador. Asimismo, sostuvo que Nuevo León enfrenta diversos problemas que requieren atención en materia financiera, de seguridad y desarrollo económico.

ANDRÉS MIJES APUESTA POR LA EXPERIENCIA MUNICIPAL El alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, también participa en la contienda interna. Tras militar durante décadas en el PRI, actualmente promueve el proyecto denominado “4T Norteña”, con el que busca trasladar al ámbito estatal las acciones implementadas durante sus administraciones municipales. Mijes aseguró que el próximo gobierno debe priorizar temas como el agua, la seguridad, la salud, la movilidad y la generación de empleos. Según expresó, esas áreas fueron relegadas durante la actual administración estatal.

JESÚS ELIZONDO IMPUGNA EL LÍMITE DE EDAD El aspirante más joven del proceso es Jesús Alberto Elizondo, diputado local con licencia de 28 años. El legislador promovió una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena debido a que la convocatoria del proceso interno establece como requisito tener al menos 30 años para aspirar a la coordinación. Elizondo argumenta que el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma constitucional que redujo de 32 a 28 años la edad mínima para competir por la gubernatura. La modificación fue publicada el 8 de julio en el Periódico Oficial del Estado y será aplicable para el proceso electoral de 2027. El aspirante cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, aliado de Morena.

ENCUESTAS DEFINIRÁN AL COORDINADOR DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Morena determinará mediante encuestas quién encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, figura que tradicionalmente antecede a la designación de la candidatura al gobierno estatal. La dirigencia nacional ha reiterado a los siete participantes la necesidad de mantener la unidad partidista durante el proceso, con el objetivo de llegar fortalecidos a la elección constitucional de 2027, en la que Morena buscará competir por primera vez con posibilidades de alcanzar la gubernatura de Nuevo León.

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