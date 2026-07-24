Pide Alcalde de Escobedo a la ASF auditar obras de Samuel García por presuntas irregularidades

Acompañado del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, el edil morenista entregó un escrito en la Oficialía de Partes de la ASF para solicitar la intervención del órgano auditor.

Ante la sospecha de desvío de recursos, mala planeación y endeudamiento de distintas obras emblemáticas, el Presidente Municipal de General Escobedo, Andrés Mijes, pidió a la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) fiscalizar las principales obras realizadas por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Precisamente (denunciamos) la desviación de recursos, la falta de planeación de las obras, la falta de cumplimiento en su terminación, donde se han cometido muchísimos errores. Para que se den una idea, hay columnas del Metro que afectaron los pluviales del centro de Monterrey por falta de planeación y por no tener un proyecto ejecutivo”, indicó.

Mijes aseguró que la solicitud obedece a la falta de transparencia en el manejo de recursos federales destinados a proyectos como las líneas del Metro, las obras para el Mundial de Futbol, la Carretera Interserrana, el Parque del Agua y proyectos hidráulicos.

“No ha habido transparencia en el Gobierno de Nuevo León, porque se ha engañado al pueblo de Nuevo León haciéndole creer que las obras se iban a terminar en esta gestión y no se van a terminar en esta gestión”, afirmó.

El alcalde sostuvo que, pese a los recursos federales asignados en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las obras permanecen inconclusas.

“Son muchos los recursos que los Gobiernos de la República han destinado a Nuevo León. También en esta Administración de Claudia Sheinbaum se han destinado recursos extraordinarios, precisamente, para las obras del Metro, para las obras del Mundial, y las obras están a medias. Las deudas son constantes”, sostuvo.

Mijes también señaló un presunto endeudamiento en diversos proyectos estatales.