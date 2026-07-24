Pide Alcalde de Escobedo a la ASF auditar obras de Samuel García por presuntas irregularidades

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    Pide Alcalde de Escobedo a la ASF auditar obras de Samuel García por presuntas irregularidades
    La petición de auditoría incluye las líneas del Metro, la Carretera Interserrana, el Parque del Agua y proyectos hidráulicos por irregularidades en su ejecución. VANGUARDIA

Andrés Mijes pidió a la ASF fiscalizar obras del Gobierno de Nuevo León al señalar presuntos desvíos de recursos y deudas con proveedores

Ante la sospecha de desvío de recursos, mala planeación y endeudamiento de distintas obras emblemáticas, el Presidente Municipal de General Escobedo, Andrés Mijes, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar las principales obras realizadas por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Acompañado del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, el edil morenista entregó un escrito en la Oficialía de Partes de la ASF para solicitar la intervención del órgano auditor.

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“Precisamente (denunciamos) la desviación de recursos, la falta de planeación de las obras, la falta de cumplimiento en su terminación, donde se han cometido muchísimos errores. Para que se den una idea, hay columnas del Metro que afectaron los pluviales del centro de Monterrey por falta de planeación y por no tener un proyecto ejecutivo”, indicó.

Mijes aseguró que la solicitud obedece a la falta de transparencia en el manejo de recursos federales destinados a proyectos como las líneas del Metro, las obras para el Mundial de Futbol, la Carretera Interserrana, el Parque del Agua y proyectos hidráulicos.

“No ha habido transparencia en el Gobierno de Nuevo León, porque se ha engañado al pueblo de Nuevo León haciéndole creer que las obras se iban a terminar en esta gestión y no se van a terminar en esta gestión”, afirmó.

El alcalde sostuvo que, pese a los recursos federales asignados en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las obras permanecen inconclusas.

“Son muchos los recursos que los Gobiernos de la República han destinado a Nuevo León. También en esta Administración de Claudia Sheinbaum se han destinado recursos extraordinarios, precisamente, para las obras del Metro, para las obras del Mundial, y las obras están a medias. Las deudas son constantes”, sostuvo.

Mijes también señaló un presunto endeudamiento en diversos proyectos estatales.

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“La deuda se ha generado con todos los proveedores. Para terminar el Metro, faltan 16 mil millones de pesos, se le deben 5 mil millones de pesos a los proveedores”.

“Para terminar la Carretera Interserrana faltan 30 mil millones de pesos. Se le deben mil millones de pesos al constructor de la Presa Libertad, y así una serie de deudas que levantan dudas de la gestión de Samuel García”, detalló.

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