Alerta de la FAA no implica riesgos ni restricciones para aerolíneas mexicanas, aclara la SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) no representa un riesgo ni una prohibición para las aerolíneas u operadores mexicanos, ni implica cambios en la operación del espacio aéreo nacional.

La aclaración se da luego de que el viernes 16 de enero la FAA publicara un Notice To Airmen (NOTAM) dirigido a operadores y pilotos de aeronaves con matrícula estadounidense, en el que se advierte sobre posibles interferencias en las comunicaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en zonas del Golfo de California y del océano Pacífico mexicano.

ALCANCE DEL AVISO EMITIDO POR ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la información contenida en la alerta, las posibles afectaciones podrían presentarse en áreas específicas sobre el mar dentro de las Regiones de Información de Vuelo (FIR) correspondientes a México. Estas regiones conforman el espacio aéreo de cada país y se dividen en zonas que abarcan tanto territorio continental como marítimo, con una cobertura vertical que se extiende hasta los 20 mil pies de altura y sin un límite superior definido.

En el aviso se señala lo siguiente:“Se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en las áreas sobre el agua sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California, en la Región de Información de Vuelo de México debido a actividades militares e interferencias del GNSS”.

LA SICT DESCARTA AFECTACIONES PARA MÉXICO

Al respecto, la SICT precisó que el NOTAM emitido por la FAA tiene un carácter preventivo y está dirigido exclusivamente a operadores civiles de Estados Unidos, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para regular a aerolíneas y pilotos de su propio país.

En su comunicado oficial, la dependencia federal indicó:“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos emitió recientemente un Notice To Airmen (NOTAM) de carácter preventivo”.

Asimismo, subrayó que:“Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.