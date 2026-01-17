Alerta de la FAA no implica riesgos ni restricciones para aerolíneas mexicanas, aclara la SICT
La SICT aseguró que las operaciones de la aviación civil en México continúan con normalidad tras la alerta preventiva emitida por la FAA a operadores de Estados Unidos.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) no representa un riesgo ni una prohibición para las aerolíneas u operadores mexicanos, ni implica cambios en la operación del espacio aéreo nacional.
La aclaración se da luego de que el viernes 16 de enero la FAA publicara un Notice To Airmen (NOTAM) dirigido a operadores y pilotos de aeronaves con matrícula estadounidense, en el que se advierte sobre posibles interferencias en las comunicaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en zonas del Golfo de California y del océano Pacífico mexicano.
ALCANCE DEL AVISO EMITIDO POR ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con la información contenida en la alerta, las posibles afectaciones podrían presentarse en áreas específicas sobre el mar dentro de las Regiones de Información de Vuelo (FIR) correspondientes a México. Estas regiones conforman el espacio aéreo de cada país y se dividen en zonas que abarcan tanto territorio continental como marítimo, con una cobertura vertical que se extiende hasta los 20 mil pies de altura y sin un límite superior definido.
En el aviso se señala lo siguiente:“Se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en las áreas sobre el agua sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California, en la Región de Información de Vuelo de México debido a actividades militares e interferencias del GNSS”.
LA SICT DESCARTA AFECTACIONES PARA MÉXICO
Al respecto, la SICT precisó que el NOTAM emitido por la FAA tiene un carácter preventivo y está dirigido exclusivamente a operadores civiles de Estados Unidos, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para regular a aerolíneas y pilotos de su propio país.
En su comunicado oficial, la dependencia federal indicó:“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos emitió recientemente un Notice To Airmen (NOTAM) de carácter preventivo”.
Asimismo, subrayó que:“Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.
AVISO DIRIGIDO SOLO A OPERADORES ESTADOUNIDENSES
La SICT explicó que, conforme a la información proporcionada por la FAA, el aviso fue emitido exclusivamente para operadores civiles estadounidenses, incluidas sus aerolíneas y pilotos, debido a que esa autoridad no tiene atribuciones para imponer disposiciones a operadores de otros países.
“De acuerdo con información proporcionada por la Federal Aviation Administration (FAA), el NOTAM fue emitido exclusivamente a operadores civiles de los Estados Unidos, incluyendo sus aerolíneas y pilotos, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país”, detalló la dependencia.
También señaló que este tipo de comunicados preventivos no son inéditos, ya que recientemente se emitieron avisos similares en la región del Caribe, los cuales ahora se extienden al área del Pacífico.
OPERACIONES AÉREAS CONTINÚAN CON NORMALIDAD
La SICT reiteró que no existe afectación alguna para la aviación civil en México ni modificaciones en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional. Añadió que se mantiene una comunicación constante con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional.
En el mismo comunicado se puntualiza que las operaciones militares mencionadas por la autoridad estadounidense no especifican si son realizadas por el gobierno de Estados Unidos o por el mexicano, aunque abarcan zonas como el área oceánica de Mazatlán y regiones del océano Pacífico.
La emisión de este aviso ocurre en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de las exigencias y presiones del expresidente estadounidense Donald Trump relacionadas con el combate a los cárteles y el freno al ingreso de drogas a territorio estadounidense desde la frontera. No obstante, la SICT insistió en que el NOTAM no tiene implicaciones directas para la aviación mexicana ni para la seguridad de sus operaciones.