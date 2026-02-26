Alerta en Matamoros, Tamaulipas... Piden a población resguardarse por operativo de la Marina y Ejército

México
/ 26 febrero 2026
    Alerta en Matamoros, Tamaulipas... Piden a población resguardarse por operativo de la Marina y Ejército
    Autoridades activan alerta en Matamoros, Tamaulipas, por operativo del Ejército y Marina en ejido Sandoval. Piden a la ciudadanía evitar la zona. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

Según información extraoficial, la Marina armada de México detuvo a un alto mando del crimen organizado en el ejido Sandoval

La mañana de este jueves comenzó con tensión en Matamoros, luego de que el gobierno municipal emitiera un aviso urgente ante un fuerte operativo del Ejército mexicano en el ejido Sandoval. La movilización, que inició alrededor de las 6:00 horas, sorprendió a habitantes de la zona rural, donde se reportó un despliegue significativo de fuerzas federales.

En un mensaje breve difundido en redes oficiales, el ayuntamiento informó que las autoridades se encontraban atendiendo los hechos y exhortó a la ciudadanía a no acercarse al área. “Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”, señala el comunicado.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el objetivo específico de la intervención. Sin embargo, el llamado a resguardarse encendió las alertas entre vecinos del ejido, quienes reportaron movimiento constante de unidades militares y patrullas desde primeras horas del día.

TE PUEDE INTERESAR: La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?

FUERTE DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO Y LA MARINA

De acuerdo con reportes preliminares, en el operativo participan elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, lo que refleja la magnitud de la acción. Testigos describieron retenes estratégicos, sobrevuelos y vigilancia permanente en caminos de acceso al ejido Sandoval.

Información extraoficial apunta a la posible detención de un alto mando del crimen organizado por parte de la Marina Armada de México. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, ha circulado con fuerza en medios locales y redes sociales.

El ejido permanece bajo resguardo con un dispositivo mixto de seguridad. La presencia coordinada de fuerzas federales suele asociarse con operaciones de alto impacto, ya sea por capturas relevantes o por cateos vinculados a investigaciones en curso.

ESPERAN REPORTE OFICIAL FEDERAL

Se prevé que en las próximas horas se emita un informe oficial que aclare el alcance del operativo. Versiones preliminares señalan que el reporte podría ser presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque hasta ahora no existe confirmación pública.

Mientras tanto, la instrucción para la población es clara: evitar la zona intervenida y atender únicamente información difundida por fuentes institucionales. En contextos de alta movilización, la circulación de rumores puede generar mayor incertidumbre.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman expertos que crecerá ola de violencia derivada de la muerte de ‘El Mencho’

La situación continúa en desarrollo. El despliegue de fuerzas armadas en la región mantiene bajo expectativa a la ciudadanía, a la espera de detalles que confirmen el propósito y resultados de esta intervención de seguridad en Tamaulipas.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

