Afirman expertos que crecerá ola de violencia derivada de la muerte de ‘El Mencho’

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivará en una ola de violencia en varios estados del país y en una lucha encarnizada por el poder entre los grupos del crimen organizado.

Así lo advirtieron expertos en materia de seguridad, quienes reconocieron el trabajo de inteligencia del gabinete federal y señalaron que este golpe es una muestra más de que en México se terminó con la política de “abrazos, no balazos”.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo contra ‘El Mencho’ deja 26 muertos en Jalisco, incluida una mujer embarazada

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, explicó que cuando una organización criminal de gran tamaño pierde a su líder principal, “siempre se genera una ola de violencia inmediata”.

”Una ola que puede, digamos, incrementarse y luego estabilizarse o que se incrementa y luego sigue y sigue incrementando con el tiempo, o sea, que nunca baja”.

“Entonces, lo que sí es un hecho es que vamos a ver en los siguientes días un incremento en la violencia en dos frentes; primero, en aquellas zonas del país en donde el Cártel Jalisco tiene una mayor fuerza, es decir, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, pero también en aquellas en donde hay una mayor competencia con otras organizaciones, porque ante la muerte de ‘El Mencho’, sus competidores aprovecharán para tratar de arrebatarle territorios”, explicó.

Para Sánchez Valdés, si bien el abatimiento de “El Mencho” es un duro golpe al CJNG, falta mucho para alcanzar un debilitamiento real de dicha organización criminal.

“Le pasó al Cártel de Juárez, al De Tijuana, al Del Golfo, de una u otra manera es el proceso que está viviendo el Cártel de Sinaloa; sin embargo, el Cártel Jalisco tiene un gran tamaño, es decir, no podemos descartar la posibilidad de que esto sea un principio de debilitamiento, sin duda le va a pegar”.

“Pero lo más probable es que la organización, ya sea de forma unitaria o si se llega a fraccionar en partes, pues esas partes van a seguir siendo relevantes en el crimen organizado en México, precisamente porque al ser de tamaño más grande, incluso asumiendo que se rompa en algunos pedazos, esos pedazos van a ser de suficiente tamaño como para seguirnos preocupando”, expresó.

Por su parte, el analista especializado en temas de seguridad nacional Juan Ibarrola puntualizó que esta administración ha sido más frontal, apostando al arresto de grandes líderes del crimen organizado, lo que ha dejado atrás la política de “abrazos y no balazos”.