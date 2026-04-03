Coahuila: Se disparan en 5 años enfermedades de transmisión sexual; sífilis y VIH, con mayor repunte

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Coahuila
/ 3 abril 2026
    Coahuila: Se disparan en 5 años enfermedades de transmisión sexual; sífilis y VIH, con mayor repunte
    En contraste, los contagios de herpes genital experimentaron una disminución en el mismo periodo. ESPECIAL

Entre 2021 y 2025 se cuadruplicaron los casos de sífilis en Coahuila, al pasar de 209 a mil 65 diagnósticos

En los últimos cinco años, el registro de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y VIH, mantienen un incremento sostenido en Coahuila, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

En contraste, las estadísticas del Boletín Epidemiológico arrojan un decremento en los casos del herpes, única enfermedad de transmisión sexual con una incidencia a la baja en el mismo periodo.

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La sífilis es el padecimiento de transmisión sexual con el incremento más marcado. En 2021 se contabilizaron en Coahuila 209 casos, pero cada año posterior tuvo un alza hasta alcanzar los mil 65 casos en 2025.

Lo anterior representa un aumento en cinco años de 409 por ciento, es decir, los casos se cuadruplicaron y la tendencia continúa en el arranque de 2026, pues hasta la semana 10 se registraron 433 casos, por lo que de seguir en ese promedio, los casos superarían las cifras de 2025.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que esta infección evoluciona por etapas, iniciando con una llaga para luego presentar erupciones, fiebre y ganglios inflamados. De no recibir tratamiento oportuno, el cual consiste generalmente en penicilina, la enfermedad puede causar daños graves e irreversibles en el cerebro, los ojos o el corazón.

Por otro lado, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presentó un comportamiento irregular durante el periodo analizado. Aunque entre 2022 y 2023 hubo una tendencia a la baja, en 2024 se registró un repunte al pasar de 82 a 332 nuevos casos en 2025. En total, el VIH tuvo un incremento del 209 por ciento respecto al inicio del lustro.

El diagnóstico temprano mediante exámenes de sangre es vital, ya que, aunque no existe una cura, los medicamentos actuales permiten controlar el avance del virus y evitar que el paciente entre en una fase crónica.

De acuerdo al IMSS, los síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de peso, sarpullido y dolor de garganta, aunque muchas personas no presentan signos iniciales.

HERPES, A LA BAJA

En contraste con las dos anteriores, el herpes genital fue la única enfermedad que mostró una disminución en el periodo estudiado.

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Tras un pico de 191 casos en 2022, la cifra descendió paulatinamente hasta los 110 casos en 2025, lo que representa una baja del 33 por ciento en comparación con 2021.

El herpes genital se manifiesta a través de úlceras dolorosas y hormigueo en la boca o genitales.

Ante la aparición de cualquier lesión, las autoridades de salud recomiendan acudir de inmediato al médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado que evite complicaciones futuras.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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