Alerta por envenenamiento: hallan seis cebos sospechosos tras reportes de perros intoxicados

La preocupación por la seguridad de los animales de compañía creció en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportaran posibles casos de envenenamiento de perros en el Parque España. Durante una revisión preventiva, las autoridades localizaron seis cebos sospechosos en distintos puntos del espacio público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el operativo se realizó en coordinación con personal de la demarcación y elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), con el objetivo de detectar posibles riesgos para las mascotas y prevenir nuevos incidentes.

REPORTAN PRESUNTO ENVENENAMIENTO DE PERROS EN LA CONDESA

De acuerdo con la SSC, la alerta comenzó cuando la encargada de una clínica veterinaria reportó posibles casos de intoxicación en perros de compañía.

A estos señalamientos se sumaron testimonios de propietarios que indicaron que sus mascotas podrían haber ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban por la zona.

Fuentes judiciales confirmaron que existen reportes de presuntos decesos relacionados con estos hechos. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera concluyente qué sustancia habría provocado las afectaciones ni confirmar las circunstancias de cada caso.