Alerta por envenenamiento: hallan seis cebos sospechosos tras reportes de perros intoxicados
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Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y de la SSC realizaron recorridos en el Parque España tras denuncias de presunto envenenamiento de perros.
La preocupación por la seguridad de los animales de compañía creció en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportaran posibles casos de envenenamiento de perros en el Parque España. Durante una revisión preventiva, las autoridades localizaron seis cebos sospechosos en distintos puntos del espacio público.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el operativo se realizó en coordinación con personal de la demarcación y elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), con el objetivo de detectar posibles riesgos para las mascotas y prevenir nuevos incidentes.
REPORTAN PRESUNTO ENVENENAMIENTO DE PERROS EN LA CONDESA
De acuerdo con la SSC, la alerta comenzó cuando la encargada de una clínica veterinaria reportó posibles casos de intoxicación en perros de compañía.
A estos señalamientos se sumaron testimonios de propietarios que indicaron que sus mascotas podrían haber ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban por la zona.
Fuentes judiciales confirmaron que existen reportes de presuntos decesos relacionados con estos hechos. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera concluyente qué sustancia habría provocado las afectaciones ni confirmar las circunstancias de cada caso.
AUTORIDADES LOCALIZAN SEIS CEBOS SOSPECHOSOS
Durante los recorridos de vigilancia, personal de la alcaldía Cuauhtémoc reportó el hallazgo de seis cebos presuntamente envenenados en diferentes puntos del Parque España.
Los elementos de seguridad y de la Brigada de Vigilancia Animal supervisaron el área para identificar posibles amenazas para los perros que frecuentan el lugar.
Además, la SSC informó que analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas para obtener información que ayude a esclarecer lo ocurrido e identificar a posibles responsables.
La alcaldía también pidió revisar las imágenes de seguridad y llamó a los habitantes de la zona a extremar precauciones durante los paseos con sus animales de compañía.
¿CÓMO PROTEGER A LOS PERROS DE UNA POSIBLE INTOXICACIÓN?
Ante los reportes, se recomienda evitar que los perros coman alimentos, sustancias u objetos que encuentren en el suelo, especialmente durante los paseos en parques y áreas públicas.
Si una mascota presenta vómitos, salivación excesiva, temblores, debilidad, convulsiones o dificultad para respirar, es importante acudir de inmediato a un servicio veterinario de urgencias.
No se debe provocar el vómito ni administrar remedios caseros sin indicación profesional, ya que estas acciones pueden empeorar el cuadro, dependiendo de la sustancia ingerida.
Mientras las autoridades investigan los reportes, los propietarios que visiten el Parque España deben mantener a sus mascotas bajo supervisión y evitar las zonas donde se detecten objetos sospechosos. La investigación permitirá determinar las causas de los incidentes y establecer si existe responsabilidad por estos hechos.