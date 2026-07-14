Alerta Protección Civil por posible caída de ceniza en seis alcaldías de CDMX
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La SGIRPC informó que se observan emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter del volcán
CDMX.- En seis alcaldías de la Ciudad de México se prevé la caída de ceniza volcánica debido a exhalaciones del volcán Popocatépetl durante esta mañana.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se observan emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter, con rumbo hacia el sur y poniente de la Ciudad de México.
Se estima que durante la tarde se registre la caída de ceniza en zonas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras , Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
La dependencia recomendó tapar los depósitos de agua par evitar que se contaminen con la ceniza, cerrar puertas y ventanas y sellar las rendijas con trapos húmedos, evitar actividades al aire libre y tapar nariz y boca.
Esta mañana, el volcán Popocatépetl tuvo una intensa actividad con 196 exhalaciones, una explosión menor que arrojó material incandescente por su cráter y 236 minutos de secuencia de exhalaciones, aunque se mantiene en Amarillo Fase 2.