Alerta Protección Civil por posible caída de ceniza en seis alcaldías de CDMX

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    Alerta Protección Civil por posible caída de ceniza en seis alcaldías de CDMX
    El volcán Popocatépetl ha emitido exhalaciones durante la mañana de este martes. Cuartoscuro

La SGIRPC informó que se observan emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter del volcán

CDMX.- En seis alcaldías de la Ciudad de México se prevé la caída de ceniza volcánica debido a exhalaciones del volcán Popocatépetl durante esta mañana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se observan emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter, con rumbo hacia el sur y poniente de la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/instan-a-gobernadora-de-baja-california-a-pedir-licencia-exigen-investigacion-a-fgr-AG22172233

Se estima que durante la tarde se registre la caída de ceniza en zonas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras , Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

La dependencia recomendó tapar los depósitos de agua par evitar que se contaminen con la ceniza, cerrar puertas y ventanas y sellar las rendijas con trapos húmedos, evitar actividades al aire libre y tapar nariz y boca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-caso-roxana-guzman-seguira-hasta-detener-a-todos-los-responsables-del-crimen-KH22167094

Esta mañana, el volcán Popocatépetl tuvo una intensa actividad con 196 exhalaciones, una explosión menor que arrojó material incandescente por su cráter y 236 minutos de secuencia de exhalaciones, aunque se mantiene en Amarillo Fase 2.

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