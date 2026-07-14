Alerta Protección Civil por posible caída de ceniza en seis alcaldías de CDMX

CDMX.- En seis alcaldías de la Ciudad de México se prevé la caída de ceniza volcánica debido a exhalaciones del volcán Popocatépetl durante esta mañana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se observan emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter, con rumbo hacia el sur y poniente de la Ciudad de México.