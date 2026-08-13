Alienta huachicol de agua caos en concesiones en México

“Dentro del desorden que se tenía en las concesiones había algunas muchas veces inexistentes o había puntos en donde estaban haciendo extracción de agua de manera ilegal” , indicó la Coordinadora del Acuerdo Nacional por el Agua, Paula Félix.

El registro incompleto de concesiones del agua facilita el huachicoleo y operación de pozos clandestinos, expusieron este jueves especialistas.

Un portal y un número telefónico reciben denuncias de este tipo de sustracción de agua con pozos clandestinos, además de que se modernizó la plataforma de concesiones del agua, comentó la funcionaria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la presentación del encuentro Acuatech México, por realizarse en septiembre, expertos plantearon que debe seguir el combate al huachicol en municipios del Estado de México y alcaldías de Ciudad de México.

Jorge Arriaga, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señaló que la Ciudad de México requiere 97 mil millones de pesos para combatir fugas, reutilizar caudales y renovar tuberías.

Este presupuesto debe ser adicional a los 7 mil millones destinados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), enfocados en controlar inundaciones, expuso la directora técnica de Agua Capital, Piedad Gómez.