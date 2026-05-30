Almanza Avilés niega detención en EU y reaparece en Culiacán tras acusaciones por nexos con Los Chapitos

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó las versiones que circularon en medios nacionales sobre una presunta detención y entrega a autoridades de Estados Unidos, país donde enfrenta señalamientos relacionados con supuestos nexos con la facción de Los Chapitos. A través de un video difundido en redes sociales y grabado en las inmediaciones del Jardín Botánico de Culiacán, el exfuncionario aseguró que continúa en la capital sinaloense y calificó como falsas las publicaciones que informaban sobre su supuesto arresto

ALMANZA AVILÉS PUBLICA MENSAJE DESDE CULIACÁN, SINALOA En la grabación, Almanza Avilés aparece realizando actividades al aire libre y se identifica como originario de Culiacán, Sinaloa. Durante su mensaje hizo referencia a información difundida un día antes por diversos medios de comunicación. “El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación”, expresó el exdirector de la Policía de Investigación. Asimismo, recordó que el pasado martes ofreció declaraciones a medios de comunicación y reiteró su postura respecto a lo expresado en aquella ocasión. “Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual les sigo firme”, señaló. En el mismo video, hizo un llamado a los medios de comunicación para verificar la información antes de publicarla. “Los invito a que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación”, afirmó. El mensaje concluyó con un saludo dirigido a quienes seguían la transmisión. ALMANZA AVILÉS COMPARECE ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TRAS ACUSACIONES DE EU

Las declaraciones de Almanza Avilés se producen días después de que acudiera a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa. La comparecencia ocurrió en el contexto de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Entre los nombres mencionados en esas acusaciones se encuentra el de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo. Tras su comparecencia ante la FGR, Almanza Avilés ofreció declaraciones a medios de comunicación sobre el tema. SURGEN VERSIONES SOBRE UNA PRESUNTA DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS Las aclaraciones del exfuncionario surgieron luego de que diversos medios nacionales reportaran que presuntamente se había entregado a autoridades estadounidenses y que posteriormente había sido detenido durante la tarde del viernes 29 de mayo. Sin embargo, esas versiones fueron rechazadas por familiares del exdirector de la Policía de Investigación. De acuerdo con la información difundida, su esposa publicó mensajes en redes sociales en los que negó que existiera alguna detención o entrega a las autoridades de Estados Unidos. Horas más tarde, Almanza Avilés difundió el video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, uno de los espacios públicos más reconocidos de la ciudad y frecuentado por personas que realizan actividades recreativas y deportivas.

RECHAZA SEÑALAMIENTOS DIFUNDIDOS EN MEDIOS Durante su mensaje, el exfuncionario calificó las versiones sobre su presunto arresto como ataques de descalificación y reiteró su desacuerdo con la difusión de información que, según afirmó, no corresponde con la realidad. Además, insistió en que los medios de comunicación deben apegarse a la veracidad de los hechos al informar sobre asuntos de interés público. Hasta el momento, las autoridades mexicanas y estadounidenses no han emitido información adicional relacionada con las versiones que motivaron el pronunciamiento público de Almanza Avilés.

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