Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Rocha Moya, comparecerá el 1 de junio en EU

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    Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Rocha Moya, comparecerá el 1 de junio en EU
    La juez federal Katherine Polk Failla mantuvo este viernes la vista inicial del caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida para el próximo 1 de junio en Nueva York. JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO

Exfuncionario está señalado por EU como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso Rocha Moya

La juez federal Katherine Polk Failla mantuvo este viernes la vista inicial del caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida para el próximo 1 de junio en Nueva York.

Antes, la Fiscalía federal de Estados Unidos pidió a un tribunal que la vista se celebrara el 3 de junio o más adelante, con el acuerdo de la defensa.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza en la que indica que “las partes están disponibles para una conferencia inicial ante su Señoría (los días) 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio” o “cualquier otra fecha posterior”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ex-secretario-de-seguridad-acusado-de-narco-en-sinaloa-un-alfil-de-general-cercano-a-amlo-ML20811915

El exsecretario de seguridad sinaloense fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y compareció el 15 de mayo ante el tribunal de Nueva York.

En la comparecencia de lectura de cargos, Mérida Sánchez se declaró no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que lo enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

En la carta de hoy, el fiscal Clayton indicó que la jueza Sarah Netburn, que presidió la audiencia de lectura de cargos, ordenó “parar el reloj” en el proceso judicial contra Gerardo Mérida, que sigue la Ley de Juicio Rápido, hasta el 1 de junio, fecha en que correrá de nuevo el plazo.

La Fiscalía de EU pidió a la jueza Polk que excluya también de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo que transcurra “hasta la próxima fecha de conferencia” que las partes le han pedido determinar, a partir del 3 de junio, para “facilitar discusiones previas al juicio”, indica la moción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gerardo-merida-exsecretario-de-seguridad-de-rocha-moya-aceptaria-ser-testigo-cooperante-de-eu-FH20727604

Las autoridades indican en la carta que la defensa “consiente” las solicitudes, por lo que ambas partes están de acuerdo en las mismas.

Es de esperar que la jueza Polk se pronuncie en las próximas horas, o incluso el mismo lunes, sobre la fecha de la audiencia inicial para Mérida.

El exfuncionario mexicano está señalado por EU como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso que implica también al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Sin embargo, Polk rechazó la petición de los fiscales y estableció que las partes comparezcan en una vista preliminar el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 hora local en la corte federal Thurgood Marshall, en el Bajo Manhattan.

Asimismo, reiteró en el documento que el plazo previsto en la Ley de Juicio Rápido quedaba excluido hasta el 1 de junio y ordenó al secretario del tribunal que dé por concluida la moción de la Fiscalía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-detencion-de-gerardo-merida-sanchez-exsecretario-de-seguridad-de-sinaloa-en-estados-unidos-KE20718013

GERARDO MÉRIDA Y SU ENTREGA EN EU

Gerardo Mérida, detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, se declaró no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que le enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

El exfuncionario mexicano está señalado por Estados Unidos como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación con la llamada trama Rocha Moya.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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