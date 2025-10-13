$!ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones

En respuesta a las afectaciones provocadas por los recientes fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz, ALTÁN Redes puso a disposición de Telcel el servicio de roaming gratuito, con el objetivo de garantizar la comunicación móvil en las zonas impactadas y permitir que los usuarios se mantengan conectados con sus familias y servicios de emergencia. Esta medida solidaria beneficia a aproximadamente 550,000 personas en Veracruz, quienes podrán mantener la conectividad durante la contingencia. TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en México dejan 64 muertos... Protección Civil activa el Plan DN-III-E en cinco estados La iniciativa forma parte del esfuerzo de ALTÁN Redes por fortalecer la comunicación en México y asegurar que la infraestructura tecnológica llegue a quienes más la necesitan.

IMPLEMENTAN ACCIONES COORDINADAS PARA RECUPERAR LA CONECTIVIDAD EN VERACRUZ TRAS LAS INUNDACIONES La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió el 12 de octubre un resumen de las acciones implementadas para recuperar la conectividad en las zonas afectadas de Veracruz, Puebla e Hidalgo, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ALTÁN Redes y operadores privados: 1. Paquetes gratuitos para usuarios de operadores móviles virtuales: ALTÁN Redes otorgó paquetes con 2GB de datos, 250 minutos de voz y 250 SMS a 54,020 usuarios de 68 empresas telefónicas en las zonas impactadas. 2. Roaming gratuito a TELCEL: La compañía habilitó el servicio de roaming gratuito en Veracruz, beneficiando a cerca de 550,000 personas. 3. Tarifas gratuitas de TELCEL: La empresa anunció que ofrecerá tarifas sin costo durante siete días en las zonas afectadas de Veracruz y el norte de Puebla. 4. Distribución de chips gratuitos por CFE: Se entregarán 12,280 chips con paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS en los centros de atención a clientes de las localidades afectadas. 5. Iniciativa de Bait: La compañía distribuyó 1,800 chips gratuitos en la tienda Sam’s Club de Poza Rica y proporcionó paquetes de datos y llamadas a sus clientes en las áreas impactadas.