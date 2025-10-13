ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones

México
/ 13 octubre 2025
    ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones
    ALTÁN Redes habilita roaming gratuito para TELCEL en Veracruz, beneficiando a 550,000 personas afectadas por fenómenos meteorológicos y garantizando comunicación móvil durante la contingencia FOTO: VANGUARDIA 1 CUARTOSCURO

Usuarios de Veracruz podrán mantenerse conectados con ayuda del roaming gratuito de TELCEL, ofrecido por ALTÁN Redes durante la emergencia

En respuesta a las afectaciones provocadas por los recientes fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz, ALTÁN Redes puso a disposición de Telcel el servicio de roaming gratuito, con el objetivo de garantizar la comunicación móvil en las zonas impactadas y permitir que los usuarios se mantengan conectados con sus familias y servicios de emergencia.

Esta medida solidaria beneficia a aproximadamente 550,000 personas en Veracruz, quienes podrán mantener la conectividad durante la contingencia.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en México dejan 64 muertos... Protección Civil activa el Plan DN-III-E en cinco estados

La iniciativa forma parte del esfuerzo de ALTÁN Redes por fortalecer la comunicación en México y asegurar que la infraestructura tecnológica llegue a quienes más la necesitan.

$!ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones

IMPLEMENTAN ACCIONES COORDINADAS PARA RECUPERAR LA CONECTIVIDAD EN VERACRUZ TRAS LAS INUNDACIONES

La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió el 12 de octubre un resumen de las acciones implementadas para recuperar la conectividad en las zonas afectadas de Veracruz, Puebla e Hidalgo, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ALTÁN Redes y operadores privados:

1. Paquetes gratuitos para usuarios de operadores móviles virtuales: ALTÁN Redes otorgó paquetes con 2GB de datos, 250 minutos de voz y 250 SMS a 54,020 usuarios de 68 empresas telefónicas en las zonas impactadas.

2. Roaming gratuito a TELCEL: La compañía habilitó el servicio de roaming gratuito en Veracruz, beneficiando a cerca de 550,000 personas.

3. Tarifas gratuitas de TELCEL: La empresa anunció que ofrecerá tarifas sin costo durante siete días en las zonas afectadas de Veracruz y el norte de Puebla.

4. Distribución de chips gratuitos por CFE: Se entregarán 12,280 chips con paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS en los centros de atención a clientes de las localidades afectadas.

5. Iniciativa de Bait: La compañía distribuyó 1,800 chips gratuitos en la tienda Sam’s Club de Poza Rica y proporcionó paquetes de datos y llamadas a sus clientes en las áreas impactadas.

$!ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones

TE PUEDE INTERESAR: ‘No vamos a dejar a nadie en el desamparo’... Sheinbaum sobre afectaciones por lluvias en varios estados de México

Con estas acciones, los habitantes de Veracruz, así como de Puebla e Hidalgo, podrán acceder a internet móvil, realizar llamadas y enviar mensajes, manteniéndose informados y en contacto con sus familiares durante la emergencia.

Temas


Comunicación
Desastres Naturales
inundaciones

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Telcel

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III