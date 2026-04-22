Ofrece Alto Comisionado de ONU a FGR y fiscalías locales asistencia técnica para indagar desapariciones

En una reunión sostenida esta mañana entre Türk y los miembros de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), Godoy, en calidad de presidenta de este organismo, manifestó que el Gobierno de México tiene el compromiso de fortalecer sus capacidades institucionales para atender a las víctimas y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ofreció a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y a los 32 Fiscales del país, asistencia técnica para investigar las desapariciones de personas.

“En su oportunidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró el total y completo apoyo de su Oficina de Naciones Unidas en la implementación de los proyectos del Gobierno Mexicano para hacer posible el respeto de aquellos que sufren abusos, a través de la construcción de nuevos sistemas institucionales para brindar respuestas a las víctimas”, informó la FGR en un comunicado.

“Volker Türk reconoció los esfuerzos realizados, subrayó la importancia del derecho a la verdad y reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para brindar cooperación y asistencia técnica, destacando la necesidad de avanzar en acciones firmes y coordinadas frente a los desafíos estructurales, particularmente en materia de desaparición de personas”.

En el encuentro, celebrado en el marco de la Primera Sesión Extraordinaria de la CNPJ, Godoy dijo que la FGR tiene el compromiso de garantizar los derechos humanos, a través de la Fiscalía Especializada en en esa materia, que atiende temas prioritarios como desaparición de personas, tortura, delitos contra periodistas y la libertad de expresión, migración, comunidades indígenas y atención psicosocial.

La Fiscal dijo que el nuevo modelo de investigación de la FGR se basa en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición, y que uno de los ejes prioritarios es fortalecer el sistema forense, indispensable para la identificación humana.

Sobre el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Godoy Ramos indicó que es una norma cuya premisa es que esos ilícitos no son aislados y están ligados a la labor de los activistas y tienen como finalidad inhibir, silenciar o desarticular procesos sociales, comunitarios o de exigibilidad de derechos.

“Por ello, seguiremos trabajando en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, la sociedad civil y los esfuerzos coordinados desde esta instancia de procuración de justicia para obtener en breve una versión final que sea aprobada y posteriormente publicada”, expresó la titular de la FGR, quien agregó que este esfuerzo se con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En el encuentro, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, entre ellos los resultados en incidencia delictiva y el fortalecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

También Bertha María Alcalde Luján, Cristian Paul Camacho Osnaya y Federico Fernández Montañez, Fiscales de la Ciudad de México, Zacatecas y Coahuila, realizaron exposiciones sobre buenas prácticas en materia de procuración de justicia, búsqueda de personas desaparecidas e identificación humana.