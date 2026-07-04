Alumnos de secundaria tachan de ‘fracaso’ Plan Michoacán de Sheinbaum

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    Alumnos de secundaria tachan de ‘fracaso’ Plan Michoacán de Sheinbaum
    Alumnos secundarios critican ‘Plan Michoacán’ Cuarto oscuro

Alumnos de la Secundaria Técnica 146 en Angahuan recitaron una protesta en contra de la violencia de los pueblos originarios

El 4 de julio, tras la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Michoacán, en redes sociales se ha viralizado un metraje de crítica a la situación de inseguridad.

Aunque el gobierno federal ha implementado el ‘Plan Michoacán’ para desarticular las agrupaciones del crimen organizado en el territorio, un grupo de estudiantes, pertenecientes a la Secundaria Técnica 146 en Angahuan, denunció una ‘ola de violencia’ en el territorio.

Adolescentes de 14 y 15 años señalaron la alta presencia del crimen organizado en sus comunidades y denunciaron la existencia de amenazas y procesos de reclutamiento, al igual que hostigamiento, en contra de habitantes de pueblos originarios.

Vivimos en un país de ‘narcopolítica’, en donde la ola de violencia tiene atemorizados a los estados. ¡Ya basta! No seremos más la burla del gobierno federal; las drogas de la juventud alimentan los puentes de los grupos malandrosos envueltos en robos, secuestros y asesinatos. —¡Ya basta!’ pronunciaron los jóvenes en el metraje.

A pesar de que la administración presidencial de Sheinbaum se ha concentrado en la implementación de los derechos de los pueblos originarios, colectivos y miembros de dichas comunidades han criticado la alta presencia de drones, minas y actividades de desplazamiento por parte de los cárteles y pandillas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detecta-defensa-625-narcominas-y-drones-en-michoacan-EM21876673

El plan de justicia fue un fracaso, en medio de corrupción, desaparecidos y asesinados, crimen en aumento, ¿dónde está la paz y la justicia que tanto anochece en sus ‘mañaneras’?’. Aseveraron los alumnos de la Secundaria Técnica 146 en Angahuan.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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