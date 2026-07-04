Alumnos de secundaria tachan de ‘fracaso’ Plan Michoacán de Sheinbaum

El 4 de julio, tras la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Michoacán, en redes sociales se ha viralizado un metraje de crítica a la situación de inseguridad.

Aunque el gobierno federal ha implementado el ‘Plan Michoacán’ para desarticular las agrupaciones del crimen organizado en el territorio, un grupo de estudiantes, pertenecientes a la Secundaria Técnica 146 en Angahuan, denunció una ‘ola de violencia’ en el territorio.

Adolescentes de 14 y 15 años señalaron la alta presencia del crimen organizado en sus comunidades y denunciaron la existencia de amenazas y procesos de reclutamiento, al igual que hostigamiento, en contra de habitantes de pueblos originarios.

‘Vivimos en un país de ‘narcopolítica’, en donde la ola de violencia tiene atemorizados a los estados. ¡Ya basta! No seremos más la burla del gobierno federal; las drogas de la juventud alimentan los puentes de los grupos malandrosos envueltos en robos, secuestros y asesinatos. —¡Ya basta!’ pronunciaron los jóvenes en el metraje.