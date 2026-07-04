Alumnos de secundaria tachan de ‘fracaso’ Plan Michoacán de Sheinbaum
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Alumnos de la Secundaria Técnica 146 en Angahuan recitaron una protesta en contra de la violencia de los pueblos originarios
El 4 de julio, tras la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Michoacán, en redes sociales se ha viralizado un metraje de crítica a la situación de inseguridad.
Aunque el gobierno federal ha implementado el ‘Plan Michoacán’ para desarticular las agrupaciones del crimen organizado en el territorio, un grupo de estudiantes, pertenecientes a la Secundaria Técnica 146 en Angahuan, denunció una ‘ola de violencia’ en el territorio.
Adolescentes de 14 y 15 años señalaron la alta presencia del crimen organizado en sus comunidades y denunciaron la existencia de amenazas y procesos de reclutamiento, al igual que hostigamiento, en contra de habitantes de pueblos originarios.
‘Vivimos en un país de ‘narcopolítica’, en donde la ola de violencia tiene atemorizados a los estados. ¡Ya basta! No seremos más la burla del gobierno federal; las drogas de la juventud alimentan los puentes de los grupos malandrosos envueltos en robos, secuestros y asesinatos. —¡Ya basta!’ pronunciaron los jóvenes en el metraje.
A pesar de que la administración presidencial de Sheinbaum se ha concentrado en la implementación de los derechos de los pueblos originarios, colectivos y miembros de dichas comunidades han criticado la alta presencia de drones, minas y actividades de desplazamiento por parte de los cárteles y pandillas.
‘El plan de justicia fue un fracaso, en medio de corrupción, desaparecidos y asesinados, crimen en aumento, ¿dónde está la paz y la justicia que tanto anochece en sus ‘mañaneras’?’. Aseveraron los alumnos de la Secundaria Técnica 146 en Angahuan.