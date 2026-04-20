Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida

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México
/ 20 abril 2026
    Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida
    Durante la mañana del lunes, se reportó detonaciones de arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en Estado de México. CAPTURA DE PANTALLA

El agresor se privó de la vida y una mujer canadiense también falleció en el lugar

Durante la mañana del lunes, se reportó detonaciones de arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en Estado de México (Edomex); reportes señalan a un sujeto disparando en varias ocasiones desde las escalinatas de la Pirámide de la Luna.

Al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Edomex. La Zona Arqueológica fue evacuada para garantizar la integridad de quienes se encontraban ahí.

En redes sociales, circula el video del momento en que un hombre dispara desde la Pirámide de la Luna.

Medios de comunicación apuntan que preliminarmente una persona perdió la vida y otras más resultaron heridas, mientras que también reportan lesionados que habrían caído desde las pirámides al escuchar la balacera; sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por autoridades.

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GABINETE DE SEGURIDAD CONFIRMA

Tras una publicación eliminada, el Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X informó que el reporte de detonaciones de arma de fuego desplegando el operativo.

Preliminarmente, el sujeto realizó los disparos y posteriormente se privó de la vida; sin embargo, presuntamente una mujer de nacional canadiense perdió la vida, así como varias personas —sin especificar número— resultaron lesionadas y reciben atención médica.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, puntualizó la autoridad en la publicación.

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Así como que en el sitio se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.

PRESIDENTA LAMENTA ATAQUE

En una publicación en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció tras el ataque en las pirámides de Teotihuacán y ordenó realizar una investigación de fondo.

La mandataria mexicana lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con las personas afectadas y las familias de las víctimas mortales, por lo que se está en contacto con la embajada de Canadá.

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“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, mencionó la Presidenta de México.

Además, dijo estar atenta y seguir informando a través del Gabinete de Seguridad.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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