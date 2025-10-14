Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp

WhatsApp es una de las plataformas de comunicación por internet más utilizadas en México; según un estudio de la UNAM, del 2019, el 94% de la población en el territorio mexicano manda y recibe mensajes por WhatsApp.

Por ello, la plataforma se ha vuelto una herramienta diaria para almacenar información. No solo de mensajes y fotos, sino de documentos y enlaces importantes que puedan usarse para algún trámite o servicio.

Para facilitar la recopilación de información, con respecto a documentos necesarios, la aplicación de WhatsApp cuenta con un escáner; de esta manera, portar con archivos u hojas relevantes, ya es tan sencillo como sacar el celular, sin el temor a que estas se olviden, o no tener un USB o que se deba ir a una papelería, y no haya una cerca.

Sin embargo, medios de información han recalcado que dicha herramienta, o espacio de almacenamiento, debe utilizarse con precaución, cuando se estén escaneando o enviando documentos con información personal, e incluso bancaria, a otros usuarios de la plataforma.

Se recomienda tener precaución cuando se comparte, o almacena, información relacionada con datos básicos, como: el INE, actas de nacimiento, CURP o RFC.

La información bancaria, como: estados de cuenta, tickets, datos de las tarjetas de débito o crédito, comprobantes de pago, constancias financieras, puede volverse un riesgo de seguridad si cualquiera de dichas opciones se mantienen almacenadas en WhatsApp.

Por igual, documentos legales o de rublos laborales o académicos, pueden volverse un riesgo si no se tiene precaución al compartirlos o almacenarlos en el chat.

Para evitar robos de identidad, trámites falsos, chantajes y amenazas, se recomiendan los siguientes pasos de seguridad:

*) Enviar dichos documentos a usuarios de confianza o conocidos.

*) Activar la duración del mensaje para que los archivos se eliminen de manera automática.

*) Guardar los documentos en otros espacios de almacenamiento más seguro, como la computadora o archivos en el correo electrónico.

*) En caso de ya no necesitar el archivo o mensaje, borralo para no almacenar de manera inconsciente.