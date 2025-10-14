Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp

Información
/ 14 octubre 2025
    Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp
    Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp FOTO: VANGUARDIA

Aunque tener documentos e información importante puede ser práctico, también representar un riesgo de seguridad

WhatsApp es una de las plataformas de comunicación por internet más utilizadas en México; según un estudio de la UNAM, del 2019, el 94% de la población en el territorio mexicano manda y recibe mensajes por WhatsApp.

Por ello, la plataforma se ha vuelto una herramienta diaria para almacenar información. No solo de mensajes y fotos, sino de documentos y enlaces importantes que puedan usarse para algún trámite o servicio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el Smishing? ¡Cuidado con esta nueva modalidad de fraude!

Para facilitar la recopilación de información, con respecto a documentos necesarios, la aplicación de WhatsApp cuenta con un escáner; de esta manera, portar con archivos u hojas relevantes, ya es tan sencillo como sacar el celular, sin el temor a que estas se olviden, o no tener un USB o que se deba ir a una papelería, y no haya una cerca.

Sin embargo, medios de información han recalcado que dicha herramienta, o espacio de almacenamiento, debe utilizarse con precaución, cuando se estén escaneando o enviando documentos con información personal, e incluso bancaria, a otros usuarios de la plataforma.

Se recomienda tener precaución cuando se comparte, o almacena, información relacionada con datos básicos, como: el INE, actas de nacimiento, CURP o RFC.

La información bancaria, como: estados de cuenta, tickets, datos de las tarjetas de débito o crédito, comprobantes de pago, constancias financieras, puede volverse un riesgo de seguridad si cualquiera de dichas opciones se mantienen almacenadas en WhatsApp.

Por igual, documentos legales o de rublos laborales o académicos, pueden volverse un riesgo si no se tiene precaución al compartirlos o almacenarlos en el chat.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Android y iOS... ¿El tuyo está en la lista?

Para evitar robos de identidad, trámites falsos, chantajes y amenazas, se recomiendan los siguientes pasos de seguridad:

*) Enviar dichos documentos a usuarios de confianza o conocidos.

*) Activar la duración del mensaje para que los archivos se eliminen de manera automática.

*) Guardar los documentos en otros espacios de almacenamiento más seguro, como la computadora o archivos en el correo electrónico.

*) En caso de ya no necesitar el archivo o mensaje, borralo para no almacenar de manera inconsciente.

Temas


Documentos
Seguridad
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


WhatsApp

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III