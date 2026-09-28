“Está escondido”: localizan a Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán, en Suiza; arrebata celular a periodista

El amigo cercano de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán y vinculado como proveedor de medicamentos y balasto para proyectos ferroviarios del Gobierno Federal, Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Suiza, luego que el noticiario Azteca Noticias de TV Azteca reportara que una llamada anónima alerto su presencia en el país europeo. Este hallazgo se da en medio de la controversia generada junto a su persona y de los señalamientos en su contra por presuntamente estar vinculado su nombre con contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación. El reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda indicó que el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra en Lugano, una ciudad turística de Suiza; detallan que habita en una lujosa propiedad de color rojo en compañía de su familia en una de las avenidas más importantes del país europeo.

“ESTÁ ESCONDIDO” El periodista señaló que fue a través de una llamada anónima la que le dio una pista para localizar al empresario, quien además vive aislado, “escondido”, puntualizando que el empresario señalado por formar parte de una red de tráfico de influencias “no sale, sale poquitito” del domicilio. “Pese a los millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido (...) él vive en la parte más alta, en una casa roja, es una casa de tres pisos, tiene alberca arriba, tiene un comedor al aire libre (...) resulta que no sale ni al comedor. No sale ni a la alberca, él anda literalmente escondido, a veces baja a contestar su teléfono, pero pasa horas y horas y horas escondido”, expresó el reportero. Pineda indicó que Olán vive con su esposa, sus dos hijos y “una señora que le ayuda con las labores de la limpieza”; planteó que el día a día de Amílcar Olán consiste en quedarse solo en casa, contestando mensajes en su celular, mientras sus hijos se van solos a la escuela.

En el reportaje se proyectan imágenes del empresario en el domicilio, algunas acostado viendo su teléfono; en otra imagen se le nota hablar por celular sentado en una banca. Irving Pineda destaca que en Suiza es necesario tener un buzón para la correspondencia que llega, por lo que acudió a la casa donde se hospeda el empresario y confirmó que el depósito tiene su nombre, pero no utiliza “Amílcar” su segundo nombre por el que es reconocido. “Me tuve que esperar siete días para poder dar con él; la primera vez que lo vi, tuve que esperar siete días para volverlo a ver, bajó a la misma banca”, explicó el periodista Irving Pineda.

ARREBATA CELULAR A PERIODISTA Al informar que estuvo siete días siguiendo al empresario, para confirmar que vive en el domicilio que le indicaron en la llamada anónima, Pineda narró el momento del encuentro, en el que le pidió una entrevista a Olán Aparicio, pero el empresario reaccionó de manera agresiva. De acuerdo con el video difundido por Azteca Noticias, Pineda se acerca al amigo de ‘Andy’ mientras caminaba en compañía de su hijo, tras regresar de la escuela, y le pide 30 segundos de su tiempo para dialogar; aunque en un principio respondió de forma tranquila con monosílabos, la situación escaló a un intento de agresión. En las imágenes presentadas en el noticiero, al mencionarle que existen escándalos en torno a su persona, Amílcar Olán advirtió que llamará a la policía y reaccionó de manera agresiva pues, entre forcejeos, intentó arrebatar el equipo con el que se documentaba el momento y continúa su camino sin dar declaración alguna.

QUÉ SEÑALAMIENTOS EXISTEN CONTRA JORGE AMÍLCAR OLÁN El nombre de Jorge Amílcar Olán apareció en distintas investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos, principalmente por su participación como proveedor de medicamentos y de balasto para proyectos ferroviarios. Entre 2020 y 2022, una de sus empresas, Romedic, recibió contratos para la adquisición de medicamentos con gobiernos estatales. Investigaciones periodísticas documentaron contratos por cientos de millones de pesos y cuestionaron las condiciones bajo las cuales fueron otorgados. También se ha documentado su participación como proveedor de balasto, la piedra utilizada como soporte de las vías ferroviarias. En 2024, información difundida públicamente vinculó a Olán con operaciones relacionadas con el Tren Interoceánico y el Tren Maya. Un contrato reportado para la Línea K del Interoceánico ascendió a 47.6 millones de pesos.

Otro elemento que mantiene el nombre de Olán en la agenda pública es una investigación relacionada con Portacelis Gas and Oil. De acuerdo con información publicada en septiembre, el SAT presentó una declaratoria de perjuicio ante la FGR por operaciones de importación de combustibles que, según la autoridad fiscal, habrían generado un daño superior a 834 millones de pesos. El expediente citado públicamente señala que la autoridad fiscal solicitó proceder contra cinco personas relacionadas con las operaciones. Jorge Amílcar Olán no aparece entre las cinco personas señaladas en esa declaratoria de perjuicio, de acuerdo con la información difundida sobre el documento. La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó anteriormente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tenían información relacionada con Olán, pero no precisó públicamente que existiera una acusación penal directa contra él dentro de ese expediente.

LOS VÍNCULOS CON LOS HIJOS DE AMLO La relación entre Olán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido expuesta en diferentes investigaciones periodísticas. En particular, se ha señalado una amistad de años con ‘Andy’ y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán. Parte de las investigaciones también ha señalado presuntas gestiones de los hijos del exmandatario para favorecer negocios relacionados con el empresario. Sin embargo, estas versiones corresponden a señalamientos periodísticos y no equivalen por sí mismas a una resolución judicial que determine responsabilidades. En 2024, el entonces presidente López Obrador negó que sus hijos estuvieran involucrados en negocios relacionados con el balasto del Tren Maya y cuestionó que existieran pruebas que demostraran esas acusaciones.

QUÉ HA DICHO LA FGR SOBRE AMÍLCAR OLÁN La situación jurídica de Olán tomó relevancia nuevamente en septiembre de 2026, luego de que circularan versiones sobre una posible orden de aprehensión en su contra. El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy negó públicamente que existiera una orden de captura contra el empresario. También rechazó que la FGR tuviera una investigación contra Andy López Beltrán. “No, no hay nada”, respondió Godoy cuando fue cuestionada sobre una posible orden de aprehensión contra Olán. Posteriormente, ante la pregunta sobre Andy, contestó: “Tampoco”. El antecedente también incluye un juicio de amparo promovido por Olán en marzo de 2026 ante el temor de una posible detención. El recurso fue cancelado en mayo después de que un juez determinó que no existía una orden de aprehensión que pudiera ser combatida mediante ese procedimiento.