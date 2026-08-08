AMLO canceló 176 fideicomisos, la 4T crea los suyos

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México
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    AMLO canceló 176 fideicomisos, la 4T crea los suyos
    Los fideicomisos no están sujetos a las reglas de gasto del presupuesto de egresos anual, por lo que las dependencias los pueden usar para “ahorrar” fondos a largo plazo. REFORMA

El más reciente es el Fideicomiso para el Desarrollo Marítimo Nacional (FDMN), abierto en Nacional Financiera el 31 de octubre de 2025

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador canceló 176 fideicomisos públicos por considerar que eran instrumentos opacos que operaban con discrecionalidad y se prestaban a la corrupción, la Secretaría de Marina (Semar) ha creado cuatro de esos instrumentos durante los gobiernos de la 4T.

El más reciente es el Fideicomiso para el Desarrollo Marítimo Nacional (FDMN), abierto en Nacional Financiera el 31 de octubre de 2025, pero empezó a recibir recursos hasta el segundo trimestre de 2026, cuando la Semar le canalizó 2 mil 727 millones de pesos, de acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda al Congreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/territorium-life-empresa-que-fallo-en-aplicar-examen-de-la-unam-presume-exito-en-eu-y-presencia-en-15-paises-JH22708313

Los fideicomisos no están sujetos a las reglas de gasto del presupuesto de egresos anual, por lo que las dependencias los pueden usar para “ahorrar” fondos a largo plazo.

El FDMN se usará para proyectos de las Administraciones Portuarias Nacionales, es decir, las paraestatales que controlan los puertos, que fueron transferidas a la Semar en 2021.

Estas empresas funcionan en general con números negros y no requieren subsidios del Gobierno para operar, pero ahora tendrán apoyos de este fideicomiso, que ya autorizó financiar proyectos en Ensenada, Acapulco, Progreso, Manzanillo y Tampico, de acuerdo con el informe de la SHCP.

Se desconocen los detalles de los proyectos. Las Fuerzas Armadas rara vez transparentan las contrataciones que realizan con dinero de sus fideicomisos, pues no las realizan por medio del portal ComprasMX.

El nuevo instrumento es parecido al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT), creado en 2017, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue víctima del decreto de extinción de fideicomisos emitido por López Obrador en abril de 2020.

Establecido por la entonces SecretarÌa de Comunicaciones y Transportes (SCT), el FIPORT tenÌa 6 mil 213 millones de pesos que fueron devueltos en 2021 a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El dinero venía, precisamente, de las ganancias que generan las administraciones portuarias.

La Semar ya contaba con tres fideicomisos para desarrollo del Istmo de Tehuantepec, mejoras a sus aeropuertos y administración y pago para otros proyectos, que en el primer semestre del año gastaron 13 mil 213 millones de pesos.

Cada instrumento ha tenido un origen distinto. El de aeropuertos lo creó el Congreso en la Ley Federal de Derechos, el de administración y pago lo ordenó AMLO en el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), mientras que el del Istmo de Tehuantepec fue abierto por la propia Semar en diciembre de 2023.

Este último se está utilizando para financiar obras de las Líneas K, Z y FA del Tren Interoceánico, que corresponden a la Semar.

En el primer semestre, el fideicomiso aportó 12 mil 180 millones de pesos para la rehabilitación y modernización de estas líneas.

Además, la Semar cuenta con 22 mil 929 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de 2026 para estos proyectos, por medio de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

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