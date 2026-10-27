Amparo frena captura de Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua, y limita acciones de Interpol

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, confirmó que la institución recibió la notificación judicial y aseguró que acatará la resolución, mientras continúa con las investigaciones relacionadas con el exfuncionario.

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, obtuvo un amparo indirecto que impide ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra. La resolución también limita, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal, la posibilidad de solicitar una ficha roja de Interpol o una alerta migratoria para localizarlo.

“Esta persona, Guillermo Arturo Z., tiene un amparo indirecto, promovió un amparo indirecto, del cual ya se nos notificó”, declaró durante la rueda de prensa semanal de la dependencia.

¿POR QUÉ NO PUEDEN DETENER AL EXFISCAL DE CHIHUAHUA?

Loya Chávez explicó que el amparo representa un impedimento legal para ejecutar la orden de aprehensión correspondiente a la causa que fue impugnada. Por ello, la Fiscalía deberá respetar la resolución judicial mientras mantiene abiertas las diligencias que no estén limitadas por esa protección.

El funcionario señaló que la institución continuará investigando tanto los hechos por los que se solicitó la orden como la posible existencia de otros delitos.

“Por supuesto, nosotros le vamos a dar cabal cumplimiento a cualquier orden de algún juez”, afirmó.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado cargos adicionales contra Zuany Portillo. Loya tampoco ofreció detalles sobre su paradero, que continúa sin ser establecido públicamente.

LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA GUILLERMO ZUANY

Zuany Portillo encabezó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y posteriormente estuvo al frente de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua. Renunció a ese cargo el 13 de mayo de 2026.

El 16 de octubre, el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, Luis Alberto Simental Ortega, firmó una orden de aprehensión en su contra, identificada con el oficio 53095/2026, dentro de la causa penal 3055/2026.

La resolución incluyó señalamientos contra Zuany y el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno por su probable participación en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Además, contempló una imputación exclusiva contra Zuany por falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

En el caso de Jáuregui, la orden también lo señaló por los mismos delitos en calidad de autor material.

La orden contra el exfiscal general fue ejecutada el 17 de octubre, cuando agentes investigadores lo detuvieron en la ciudad de Chihuahua. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la captura de Zuany Portillo.

EL CASO SE RELACIONA CON EL OPERATIVO EN EL PINAL

Las investigaciones contra ambos exfuncionarios tienen como antecedente un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.

Durante el despliegue, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos del Ejército desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Al concluir las operaciones, un convoy que regresaba a Chihuahua sufrió un accidente en una zona serrana de terracería.

En el percance murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; el agente Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La causa penal estatal está relacionada con presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables durante el operativo. Las imputaciones deberán resolverse en el procedimiento judicial correspondiente y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

LA INVESTIGACIÓN FEDERAL CONTRA CÉSAR JÁUREGUI ES INDEPENDIENTE

El procedimiento que lleva la Fiscalía de Chihuahua ante un juez de control es independiente de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

En esa investigación federal, César Gustavo Jáuregui Moreno enfrenta además una acusación por traición a la patria.

Las dos vías judiciales corresponden a investigaciones distintas, por lo que las actuaciones dentro de una no deben confundirse con las determinaciones que se tomen en la otra.