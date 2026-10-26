César Jáuregui exige debido proceso al PAN tras su detención por traición a la patria

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    César Jáuregui exige debido proceso al PAN tras su detención por traición a la patria
    César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El exfiscal de Chihuahua envió una carta a la dirigencia nacional donde niega delitos, cuestiona a Maru Campos y advierte sobre el uso político de fiscalías.

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, envió un mensaje a los líderes y miembros del Partido Acción Nacional (PAN). El exfuncionario se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad acusado de traición a la patria.

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En su mensaje, Jáuregui aclaró que no busca evitar la justicia. Su único objeto es que las autoridades respeten la ley y le permitan defenderse en un juicio justo.

”No pido impunidad. Pido debido proceso.” señaló Jáuregui en un escrito dirigido al partido.

$!Carta de Jáuregui al PAN.
Carta de Jáuregui al PAN. X

DENUNCA REPRESALIA POLÍTICA TRAS BUSCAR UNA CANDIDATURA

Jáuregui aseguró que es inocente de todos los cargos en su contra. Afirmó que su arresto tiene motivos políticos, ya que ocurrió justo cuando buscaba convertirse en candidato a la alcaldía de la ciudad de Chihuahua.

El exfiscal advirtió a sus compañeros de partido sobre los riesgos de guardar silencio frente a su caso. Aseguró que si hoy se permite esta injusticia con él, mañana se podrá encarcelar a cualquier otro político opositor.

CUESTIONA LA FALTA DE APOYO DE LA GOBERNADORA MARU CAMPOS

Jáuregui expresó su inconformidad con las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Recordó que él la apoyó públicamente en el pasado cuando ella enfrentó investigaciones judiciales.

Por su parte, la gobernadora negó haber actuado en su contra. Campos declaró que le pidió al exfiscal en ocho ocasiones que no compitiera en las elecciones debido a sus problemas legales. Explicó que el arresto es un asunto exclusivo de las autoridades federales.

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EL CASO LEGAL QUE PROVOCÓ LA DETENCIÓN

Las acusaciones contra el exfuncionario federal surgieron tras un operativo de seguridad realizado en el municipio de Morelos, Chihuahua. Durante dicho despliegue murieron policías locales y dos agentes encubiertos de Estados Unidos.

Las autoridades federales investigan presuntas irregularidades durante ese evento. Jáuregui solicitó formalmente que senadores y diputados del PAN vigilen el comportamiento del juez para garantizar el respeto a sus derechos legales.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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