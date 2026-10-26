César Jáuregui exige debido proceso al PAN tras su detención por traición a la patria

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, envió un mensaje a los líderes y miembros del Partido Acción Nacional (PAN). El exfuncionario se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad acusado de traición a la patria.

En su mensaje, Jáuregui aclaró que no busca evitar la justicia. Su único objeto es que las autoridades respeten la ley y le permitan defenderse en un juicio justo.

DENUNCA REPRESALIA POLÍTICA TRAS BUSCAR UNA CANDIDATURA

Jáuregui aseguró que es inocente de todos los cargos en su contra. Afirmó que su arresto tiene motivos políticos, ya que ocurrió justo cuando buscaba convertirse en candidato a la alcaldía de la ciudad de Chihuahua.

El exfiscal advirtió a sus compañeros de partido sobre los riesgos de guardar silencio frente a su caso. Aseguró que si hoy se permite esta injusticia con él, mañana se podrá encarcelar a cualquier otro político opositor.

CUESTIONA LA FALTA DE APOYO DE LA GOBERNADORA MARU CAMPOS

Jáuregui expresó su inconformidad con las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Recordó que él la apoyó públicamente en el pasado cuando ella enfrentó investigaciones judiciales.

Por su parte, la gobernadora negó haber actuado en su contra. Campos declaró que le pidió al exfiscal en ocho ocasiones que no compitiera en las elecciones debido a sus problemas legales. Explicó que el arresto es un asunto exclusivo de las autoridades federales.