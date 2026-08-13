Analizan FGR y Fiscalías uso de IA en identificación forense

Al iniciar la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Bahía de Banderas, Nayarit, los fiscales y procuradores se manifestaron por impulsar estrategias conjuntas de la Federación y las fiscalías estatales para el combate a la impunidad y el delito.

La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y los fiscales de las 32 entidades del país iniciaron este jueves una reunión para tratar, entre otros temas, propuestas para legislar el uso de la inteligencia artificial en la procuración de justicia, particularmente en la identificación forense.

“Los trabajos de la Asamblea continuarán este viernes 14 de agosto, con mesas enfocadas en innovación tecnológica y propuestas legislativas, que incluyen herramientas de inteligencia para la búsqueda de personas, identificación forense con inteligencia artificial, estrategias de búsqueda, intercambio de información interinstitucional, reformas en materia de procuración de justicia y propuestas relacionadas con delincuencia organizada” , informó la Fiscalía de Veracruz.

En su jornada de este jueves, los temas abordados fueron el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y el Diagnóstico Nacional de Fiscalías Especializadas en personas desaparecidas.

Además, se trataron los avances del Banco Nacional de Datos Forenses, el Sistema Integral de Capacidades Forenses, y el Manual de investigación del delito de extorsión.

La agenda del día también contempla acciones relacionadas con el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la atención a niñas, niños y adolescentes, la profesionalización institucional y temas forenses vinculados con la búsqueda de personas.

Tanto las Fiscalías de Aguascalientes como de Querétaro también difundieron oficialmente que este encuentro con sus homólogos tiene el propósito de compartir experiencias, fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer estrategias conjuntas para mejorar la procuración de justicia y la seguridad en México.

“La Asamblea fue encabezada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y constituye un espacio de diálogo y colaboración entre las instituciones encargadas de procurar justicia en las entidades federativas y la Federación”, dijo la Fiscalía de Aguascalientes.