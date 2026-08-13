Analizan FGR y Fiscalías uso de IA en identificación forense

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Analizan FGR y Fiscalías uso de IA en identificación forense
    Abordaron protocolo homologado para indagar desapariciones y el diagnóstico nacional de fiscalías especializadas en la materia. ESPECIAL

Se reúne titular de la FGR, Ernestina Godoy, con fiscales de los 32 estados para acordar acciones de combate a la impunidad y el delito

La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y los fiscales de las 32 entidades del país iniciaron este jueves una reunión para tratar, entre otros temas, propuestas para legislar el uso de la inteligencia artificial en la procuración de justicia, particularmente en la identificación forense.

Al iniciar la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Bahía de Banderas, Nayarit, los fiscales y procuradores se manifestaron por impulsar estrategias conjuntas de la Federación y las fiscalías estatales para el combate a la impunidad y el delito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/t-mec-entra-en-revision-especialistas-piden-poner-los-derechos-laborales-en-el-centro-del-acuerdo-BK22822704

“Los trabajos de la Asamblea continuarán este viernes 14 de agosto, con mesas enfocadas en innovación tecnológica y propuestas legislativas, que incluyen herramientas de inteligencia para la búsqueda de personas, identificación forense con inteligencia artificial, estrategias de búsqueda, intercambio de información interinstitucional, reformas en materia de procuración de justicia y propuestas relacionadas con delincuencia organizada”, informó la Fiscalía de Veracruz.

En su jornada de este jueves, los temas abordados fueron el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y el Diagnóstico Nacional de Fiscalías Especializadas en personas desaparecidas.

Además, se trataron los avances del Banco Nacional de Datos Forenses, el Sistema Integral de Capacidades Forenses, y el Manual de investigación del delito de extorsión.

La agenda del día también contempla acciones relacionadas con el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la atención a niñas, niños y adolescentes, la profesionalización institucional y temas forenses vinculados con la búsqueda de personas.

Tanto las Fiscalías de Aguascalientes como de Querétaro también difundieron oficialmente que este encuentro con sus homólogos tiene el propósito de compartir experiencias, fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer estrategias conjuntas para mejorar la procuración de justicia y la seguridad en México.

“La Asamblea fue encabezada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y constituye un espacio de diálogo y colaboración entre las instituciones encargadas de procurar justicia en las entidades federativas y la Federación”, dijo la Fiscalía de Aguascalientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Glotón Andy

Glotón Andy
true

Jesús Ramírez y su dedicatoria a los periodistas críticos

Sheinbaum explicó que una línea podría ser suspendida si no cumple con el registro, pero no hay una cancelación automática confirmada después de la prórroga.

Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?
Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate hacia su territorio, informó el embajador Ronald Johnson.

Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SCJN validó el traslado de recursos no reclamados de cuentas Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero los trabajadores y sus beneficiarios conservan el derecho de solicitar el dinero.

¿Me pueden quitar la pensión?... Si a los 70 años no reclamas el dinero de tu Afore, el gobierno lo puede transferir a Pensiones del Bienestar
El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales.

¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica
Terrel Williams conectó varios golpes ilegales en la nuca de Prichard Colón durante el combate disputado en octubre de 2015.

¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia