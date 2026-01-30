Analizan México y EU acceso a minerales críticos

México
/ 30 enero 2026
    La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el Estado tiene la atribución exclusiva de algunos materiales, como el litio, necesarios para los autos eléctricos. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Archivo/EMG EL UNIVERSAL

Sheinbaum añadió que más adelante el país tomará decisiones soberanas sobre estos recursos, su exportación y producción

Con el inicio de las mesas de trabajo para la renovación del T-MEC y el aumento en la demanda de minerales críticos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos mantienen reuniones sobre su disponibilidad y uso para la fabricación de vehículos, aparatos electrónicos e inteligencia artificial.

Añadió que más adelante el país tomará decisiones soberanas sobre estos recursos, su exportación y producción, y precisó que este tema no se habló en la llamada de este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estamos asistiendo a las reuniones. Todavía no hay ninguna solicitud, sino que sencillamente se tocan los temas relacionados con la disponibilidad de los materiales críticos en el mundo. Entonces, estamos asistiendo a las reuniones y ya en su momento, con una decisión soberana, tomaremos nuestra propia decisión sobre este tema”, indicó.

Dijo que el 12 de enero México participó en una reunión sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos en Washington, convocada por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.

“México fue invitado, el secretario de Hacienda fue invitado. Hay una reunión sobre este tema la próxima semana con el Departamento de Estado a la que están convocando no solamente a México, sino también a otros países”, dijo.

Explicó que se les denomina minerales críticos porque son indispensables para la producción de vehículos, aparatos electrónicos, de inteligencia artificial y equipos de fuentes renovables de energía.

Mencionó que la concentración de minerales críticos sólo está en ciertos lugares del mundo.

”Lo que se está buscando es que haya mucho mayor certeza y garantía de que todo el mundo va a tener acceso a esos minerales críticos y que no va a ser un problema para la producción de vehículos”, dijo al agregar que actualmente la plata se cataloga como mineral crítico.

Afirmó que México es el principal productor de plata del mundo y Zacatecas es el estado con mayor producción de plata en el país.

”Son reuniones que se están teniendo. Obviamente, como dice nuestra Constitución, la propiedad de los minerales en el país es de la nación”, indicó.

Precisó que el Estado tiene la atribución exclusiva de algunos materiales, como en el caso del litio, que se nacionalizó durante el periodo del expresidente López Obrador.

El 21 de enero pasado se le preguntó a la Mandataria de la Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos convocada por Estados Unidos y destacó que en la actualidad hay disputa internacional por estos minerales.

“Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues entonces tiene que importar materiales críticos. En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda, a partir de los aranceles del presidente Trump, y hay más, una visión más proteccionista, estos materiales críticos, estas tierras raras, se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro”, detalló.

Al preguntarle si México buscará proteger estos minerales, Sheinbaum Pardo contestó que están evaluando las reservas del país.

4T
mineros

