Refuerzan seguridad en Zacatecas con Ejército y GN; Monreal destaca baja de homicidios

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 enero 2026
    Refuerzan seguridad en Zacatecas con Ejército y GN; Monreal destaca baja de homicidios
    Se anunció el fortalecimiento de un mando coordinado entre el estado, la federación y los municipios, con el objetivo de blindar los avances en seguridad /FOTO: ESPECIAL

Con el despliegue de una nueva fase operativa y un mando coordinado entre los tres niveles de gobierno, buscan consolidar la tendencia a la baja en delitos

ZACATECAS, ZAC.- El Ejército y la Guardia Nacional informaron que participan en la implementación de la segunda etapa de la estrategia de seguridad en Zacatecas, luego de que en la entidad los homicidios crecieran en más de mil 700% de 2005 a 2021.

En coordinación con autoridades locales, ambas corporaciones señalaron que desplegarán acciones para reducir los índices delictivos, en un contexto en el que, indicaron, la incidencia muestra una tendencia a la baja. En ese marco, se reportó una disminución de 70% en homicidios en lo que va de la administración del gobernador morenista David Monreal Ávila, atribuida a la colaboración con el gobierno federal y gobiernos locales.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 402 mil defunciones en seis meses; corazón y diabetes lideran reporte del Inegi

Ante ese escenario, el mandatario estatal anunció una segunda etapa de la estrategia con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y corporaciones municipales.

“Para dimensionarlo con claridad: de 2005 a 2021, los homicidios crecieron más de mil setecientos por ciento. Esto significaba que en Zacatecas se le arrebataba la vida, en promedio, a cinco personas al día. La Agenda de la Paz fue tan exitosa que posicionó a Zacatecas, como la entidad que logró la máxima disminución de homicidios dolosos en 2024. Al cierre de ese año, Zacatecas registró 500 homicidios, es decir, disminuyó más del 70% respecto de la deshonrosa cifra de 2021”, dijo Monreal Ávila.

TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi

Respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador anunció la denominada Agenda del Progreso, que describió como una segunda etapa dentro de la estrategia de pacificación de la entidad.

Monreal afirmó que, tras años marcados por la violencia, el miedo y la incertidumbre, Zacatecas vive un “momento histórico” tras haber recuperado condiciones de paz y bienestar, al señalar que “sin paz no hay bienestar, y sin bienestar no hay progreso”.

El gobernador sostuvo que la pacificación, en su versión, respondió al trabajo diario y a la coordinación con el Gobierno de México, además de la dignificación de las corporaciones de seguridad. “Hoy tenemos paz, hemos generado bienestar y estamos listos para el progreso. Zacatecas está de pie y con bases firmes para seguir avanzando”, dijo.

Como parte de esta nueva etapa, se anunció el fortalecimiento de un mando coordinado entre el estado, la federación y los municipios, con el objetivo de blindar los avances en seguridad y buscar que la paz se mantenga de forma permanente en toda la entidad.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Zacatecas

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid