Refuerzan seguridad en Zacatecas con Ejército y GN; Monreal destaca baja de homicidios

ZACATECAS, ZAC.- El Ejército y la Guardia Nacional informaron que participan en la implementación de la segunda etapa de la estrategia de seguridad en Zacatecas, luego de que en la entidad los homicidios crecieran en más de mil 700% de 2005 a 2021.

En coordinación con autoridades locales, ambas corporaciones señalaron que desplegarán acciones para reducir los índices delictivos, en un contexto en el que, indicaron, la incidencia muestra una tendencia a la baja. En ese marco, se reportó una disminución de 70% en homicidios en lo que va de la administración del gobernador morenista David Monreal Ávila, atribuida a la colaboración con el gobierno federal y gobiernos locales.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 402 mil defunciones en seis meses; corazón y diabetes lideran reporte del Inegi

Ante ese escenario, el mandatario estatal anunció una segunda etapa de la estrategia con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y corporaciones municipales.

“Para dimensionarlo con claridad: de 2005 a 2021, los homicidios crecieron más de mil setecientos por ciento. Esto significaba que en Zacatecas se le arrebataba la vida, en promedio, a cinco personas al día. La Agenda de la Paz fue tan exitosa que posicionó a Zacatecas, como la entidad que logró la máxima disminución de homicidios dolosos en 2024. Al cierre de ese año, Zacatecas registró 500 homicidios, es decir, disminuyó más del 70% respecto de la deshonrosa cifra de 2021”, dijo Monreal Ávila.

TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi

Respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador anunció la denominada Agenda del Progreso, que describió como una segunda etapa dentro de la estrategia de pacificación de la entidad.

Monreal afirmó que, tras años marcados por la violencia, el miedo y la incertidumbre, Zacatecas vive un “momento histórico” tras haber recuperado condiciones de paz y bienestar, al señalar que “sin paz no hay bienestar, y sin bienestar no hay progreso”.

El gobernador sostuvo que la pacificación, en su versión, respondió al trabajo diario y a la coordinación con el Gobierno de México, además de la dignificación de las corporaciones de seguridad. “Hoy tenemos paz, hemos generado bienestar y estamos listos para el progreso. Zacatecas está de pie y con bases firmes para seguir avanzando”, dijo.

Como parte de esta nueva etapa, se anunció el fortalecimiento de un mando coordinado entre el estado, la federación y los municipios, con el objetivo de blindar los avances en seguridad y buscar que la paz se mantenga de forma permanente en toda la entidad.