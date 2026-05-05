Analizan remover a vicefiscal de Sinaloa acusado por Estados Unidos

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    Analizan remover a vicefiscal de Sinaloa acusado por Estados Unidos
    Castro Saavedra es señalado por el Gobierno de EU de tener vínculos con el crimen organizado. ESPECIAL

Fiscalía revisa revisa si es necesario que Damaso Castro no esté en el cargo mientras se realizan investigaciones

El Vicefiscal General del Estado, Damaso Castro Saavedra, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener posibles vínculos con la delincuencia organizada, se mantiene en su cargo, pero se analiza su situación y la posibilidad de removerlo del cargo.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado dijo que esta en evaluación si este se le mantiene en el cargo o es necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.

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La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en la Novena Zona Militar indicó que se mantiene atentas a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal, Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.

Sánchez Kondo externó que priva el criterio de inocencia en este y otros casos, por lo que se tiene que esperar a conocer los avances que obtenga la autoridad competente que lleva este caso, por lo que Dámaso Castro, continua en funciones, sin que ello implique, que no esté en análisis su posible salida.

El miércoles pasado, se conoció que los Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la detención provisional con intención de extradición, del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador, Enrique Inzunza, el vicefiscal, Damaso Castro y seis exfuncionarios más de áreas de seguridad.

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