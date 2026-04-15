Andrea Chávez pide licencia por maternidad y aspiraciones a gubernatura de Chihuahua en 2027

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México
/ 15 abril 2026
    Andrea Chávez pide licencia por maternidad y aspiraciones a gubernatura de Chihuahua en 2027
    La senadora de Morena, Andrea Chávez, solicitó una licencia de su escaño por tiempo indefinido por motivos de maternidad, ya que está a dos meses de cumplir el periodo de embarazo y dar a luz a su primer hijo. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La legisladora tiene siete meses de embarazo y tiene aspiraciones políticas de ser la candidata morenista de Chihuahua

La senadora de Morena, Andrea Chávez, solicitó una licencia de su escaño por tiempo indefinido por motivos de maternidad, ya que está a dos meses de cumplir el periodo de embarazo y dar a luz a su primer hijo.

La legisladora morenista, quien tiene siete meses de embarazo, fue despedida entre aplausos y con palabras de elogio por una decena de sus compañeras y compañeros del grupo parlamentario en el Senado de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-responde-a-adan-augusto-por-andrea-chavez-y-subraya-que-en-morena-se-gana-la-encuesta-FP19256300

Después de ser aprobada la licencia, legisladores de Morena se acercaron a Chávez para darle un abrazo y desearle éxito en su embarazo y en sus aspiraciones políticas de ser la candidata morenista a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Chávez aclaró que su salida del Senado de la República no representa un retiro de la vida pública, más bien un paso hacia una nueva etapa política. “No me voy: regreso. Los que van, son ellos”.

Nora Elena Yu Hernández, suplente de Andrea Chávez, deberá asumir el cargo a partir de la próxima sesión del pleno el martes 21 de abril.

https://vanguardia.com.mx/noticias/con-un-ya-veremos-andrea-chavez-desdena-linea-de-sheinbaum-revela-loret-de-mola-LI15848157

Informó que la decisión de solicitar licencia se da también en congruencia con el llamado público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente enfatizó que las y los servidores públicos que aspiren a una candidatura deben separarse de sus cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales y dedicarse de lleno al trabajo territorial y político.

A través de redes sociales, la legisladora confirmó que dejó el Senado de la República para “atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”.

Afirmó que serán ellos los que se van: “Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-la-barredora-reciben-con-protestas-a-senadora-andrea-chavez-en-chihuahua-previo-a-informe-MC17261094

Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!”, mencionó Chávez en redes sociales.

Desde el año pasado, la senadora morenista intensificó su presencia y promoción rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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