Andy López Beltrán acusa al FBI de ofrecer inmunidad en Argentina para implicar a AMLO

Andrés Manuel López Beltrán acusó públicamente al FBI de intentar construir un caso en contra de él y de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El político mexicano reveló que agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían viajado a Argentina para ofrecer protección e inmunidad judicial al exmando militar Fernando Farías Laguna.

El objetivo del supuesto pacto era obtener testimonios que vinculen a la familia López Obrador con actividades ilícitas. De acuerdo con el mensaje difundido por el propio Andy López en su cuenta de Instagram, aseguró que las autoridades estadounidenses buscaron presionar al exfuncionario para fabricar señalamientos directos contra el entorno de la Cuarta Transformación.

RECHAZO A LOS VÍNCULOS CON EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

López Beltrán desmintió cualquier relación con redes de corrupción o con el llamado “huachicol fiscal”. En su video, el hijo del expresidente se deslindó de los negocios del empresario Amílcar Olán y de supuestas negociaciones irregulares en la Secretaría de Marina.

”No existe ni existirá ninguna prueba” que lo ligue a delitos, afirmó el dirigente de Morena. Agregó que el propio Fernando Farías aceptó no contar con evidencias ni elementos reales que sustenten las acusaciones promovidas por las agencias extranjeras.