Andy López Beltrán acusa al FBI de ofrecer inmunidad en Argentina para implicar a AMLO

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Andy López Beltrán acusa al FBI de ofrecer inmunidad en Argentina para implicar a AMLO
    Andy López Beltrán en su comunicado a través de Instagram. X

El hijo del expresidente afirma que agentes de EE. UU. buscaron pactar con Fernando Farías a cambio de colaboración contra la 4T.

Andrés Manuel López Beltrán acusó públicamente al FBI de intentar construir un caso en contra de él y de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El político mexicano reveló que agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían viajado a Argentina para ofrecer protección e inmunidad judicial al exmando militar Fernando Farías Laguna.

Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón”

El objetivo del supuesto pacto era obtener testimonios que vinculen a la familia López Obrador con actividades ilícitas. De acuerdo con el mensaje difundido por el propio Andy López en su cuenta de Instagram, aseguró que las autoridades estadounidenses buscaron presionar al exfuncionario para fabricar señalamientos directos contra el entorno de la Cuarta Transformación.

RECHAZO A LOS VÍNCULOS CON EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

López Beltrán desmintió cualquier relación con redes de corrupción o con el llamado “huachicol fiscal”. En su video, el hijo del expresidente se deslindó de los negocios del empresario Amílcar Olán y de supuestas negociaciones irregulares en la Secretaría de Marina.

”No existe ni existirá ninguna prueba” que lo ligue a delitos, afirmó el dirigente de Morena. Agregó que el propio Fernando Farías aceptó no contar con evidencias ni elementos reales que sustenten las acusaciones promovidas por las agencias extranjeras.

Habeas corpus: cómo funciona el recurso legal que solicitó Inés Gómez Mont

EL ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios nacionales e internacionales destacan que la denuncia no incluyó pruebas materiales inmediatas. Diversos analistas señalan que, hasta el momento, López Beltrán no presentó documentos, nombres de agentes ni evidencias sobre el viaje a Sudamérica.

Las declaraciones presentan una postura política frente a las investigaciones en curso. Aunque la acusación pública genera impacto mediático, los especialistas coinciden en que no frena los procesos judiciales que las autoridades de México y Estados Unidos mantienen sobre el tráfico ilegal de combustible y corrupción naval.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Corrupción
Huachicol

Localizaciones


México

Personajes


Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


FBI
Morena

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Se escucha que arrastran cadenas

Se escucha que arrastran cadenas
true

Nuevos videos: la prueba más dura del delito en el INE
El hijo del expresidente López Obrador publicó un video para rechazar las acusaciones sobre huachicol fiscal y presuntos vínculos empresariales.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación
El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
La Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre.

Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026
La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012.

‘Que chin..en a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa