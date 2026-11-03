Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón”

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    Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón”
    Vicente Fox Quesada, expresidente de México, durante la entrevista en el medio español The Objective. X

En charla con Juan Luis Cebrián, el exmandatario afirmó que su objetivo era evitar que López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

Vicente Fox Quesada admitió públicamente que intervino en las elecciones de 2006 para asegurar que ganara el candidato de su partido, Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente de México reconoció de forma directa que ayudó a definir el resultado, según contó en una reciente entrevista con el medio español The Objective.

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”Hice que ganara Calderón”, dijo Fox de manera directa durante la conversación grabada con el periodista Juan Luis Cebrián. En el video difundido en redes sociales, el exmandatario aceptó que su acción no fue correcta al señalar:

”2006 viene la siguiente elección, gana Calderón, o lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, declaró durante la entrevista.

Su meta principal era evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Fox aseguró que jamás pasó por su cabeza entregarle el mando al político tabasqueño en aquel momento. Por esa razón, usó todo su apoyo para lograr que el PAN se quedara en el gobierno.

LA JUSTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE

Fox comparó la Presidencia con la forma en que se maneja un negocio o una empresa privada. El exmandatario explicó que vio la entrega del poder como un dueño que elige a quién dejarle las riendas de su empresa. Con esa idea, contó que decidió trabajar desde su puesto para garantizar que el siguiente presidente fuera de su mismo partido político, el PAN.

La meta de la oposición hoy debe ser quitarle poder a Morena en el Congreso. Al hablar de la situación política actual, el exmandatario opinó que la oposición no debe intentar sacar a Morena del gobierno de golpe, sino quitarle el control del dinero reduciendo sus diputados.

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IMPACTO Y REACCIONES PÚBLCIAS

Las palabras del expresidente vuelven a abrir la discusión sobre las trampas y reclamos del proceso de 2006, recordado por la exigencia de contar “voto por voto” y las acusaciones de que el gobierno intervino en las casillas.

En la misma plática, el exmandatario opinó sobre temas internacionales y dijo que el expresidente estadounidense Donald Trump es una persona peligrosa, provocando una fuerte conversación en medios nacionales e internacionales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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