Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón”

Vicente Fox Quesada admitió públicamente que intervino en las elecciones de 2006 para asegurar que ganara el candidato de su partido, Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente de México reconoció de forma directa que ayudó a definir el resultado, según contó en una reciente entrevista con el medio español The Objective.

”Hice que ganara Calderón”, dijo Fox de manera directa durante la conversación grabada con el periodista Juan Luis Cebrián. En el video difundido en redes sociales, el exmandatario aceptó que su acción no fue correcta al señalar:

”2006 viene la siguiente elección, gana Calderón, o lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, declaró durante la entrevista.

Su meta principal era evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Fox aseguró que jamás pasó por su cabeza entregarle el mando al político tabasqueño en aquel momento. Por esa razón, usó todo su apoyo para lograr que el PAN se quedara en el gobierno.

LA JUSTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE

Fox comparó la Presidencia con la forma en que se maneja un negocio o una empresa privada. El exmandatario explicó que vio la entrega del poder como un dueño que elige a quién dejarle las riendas de su empresa. Con esa idea, contó que decidió trabajar desde su puesto para garantizar que el siguiente presidente fuera de su mismo partido político, el PAN.

La meta de la oposición hoy debe ser quitarle poder a Morena en el Congreso. Al hablar de la situación política actual, el exmandatario opinó que la oposición no debe intentar sacar a Morena del gobierno de golpe, sino quitarle el control del dinero reduciendo sus diputados.