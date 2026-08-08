Ángel Aguirre queda en prisión preventiva por caso Ayotzinapa; audiencia continuará el 11 de agosto

Un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien es investigado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La medida cautelar fue determinada este viernes durante la audiencia inicial realizada en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El juzgador también declaró legal la detención del exmandatario estatal, quien fue aprehendido el jueves 6 de agosto. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado desaparecer las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala que registraron el paso y la detención de un autobús en el que viajaban normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

DEFENSA DE ÁNGEL AGUIRRE RIVERO SOLICITA DUPLICIDAD DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL Durante la audiencia inicial, la defensa de Ángel Aguirre solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó que la audiencia para definir su situación jurídica continuará el martes 11 de agosto a las 10:00 horas. En esa diligencia se determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exgobernador por los delitos que le atribuye la Fiscalía. Mientras se desarrolla esta etapa del procedimiento, Aguirre Rivero permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el juez de control.

CÁMARAS DEL PALACIO DE JUSTICIA GRABARON AUTOBÚS DE NORMALISTAS Como parte de la nueva información incorporada a la investigación, la FGR difundió el 7 de agosto un video informativo sobre el caso Ayotzinapa en el que presentó detalles relacionados con las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Según la Fiscalía, las cámaras identificadas con los números 12 y 15, ubicadas en el exterior del inmueble, registraron durante la noche del 26 de septiembre de 2014 el paso del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución sostiene que las imágenes habrían captado el momento en que el autobús fue detenido por policías municipales y estatales y que el material podría contener información relevante sobre los hechos ocurridos esa noche. Las primeras versiones oficiales sobre las grabaciones señalaron que no se contaba con ellas debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia. TESTIMONIOS APUNTAN A PRESUNTA DESAPARICIÓN DE LAS GRABACIONES La FGR informó que durante la nueva etapa de investigación obtuvo testimonios que apuntan a la existencia de las grabaciones y a su presunta extracción. En un mensaje difundido el 6 de agosto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que en enero de 2026 una persona colaboradora aportó un testimonio en el que confirmó la existencia de los videos. De acuerdo con la Fiscalía, esta persona también identificó a quien presuntamente sustrajo las grabaciones para entregarlas directamente a Aguirre Rivero. El testigo habría referido además haber recibido amenazas, situación que, según su declaración, habría influido en el tiempo que tardó en proporcionar la información. Posteriormente, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido habría respaldado esta versión. Según la declaración incorporada a la investigación, Aguirre Rivero habría ordenado durante una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno que se eliminara cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

FGR ATRIBUYE RELEVANCIA A LAS IMÁGENES PARA ESCLARECER EL CASO La Fiscalía General de la República considera que las grabaciones de las cámaras 12 y 15 constituyen un elemento relevante para reconstruir lo ocurrido con los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014. La investigación busca determinar qué ocurrió con los registros de videovigilancia, quiénes tuvieron acceso a ellos y si fueron sustraídos o destruidos de manera deliberada. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa bajo investigación de las autoridades federales. Con la audiencia programada para el 11 de agosto, el proceso contra Ángel Aguirre Rivero avanzará a la etapa en la que un juez deberá determinar si los datos presentados por la FGR son suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.