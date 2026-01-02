Ángel de la Independencia, edificios en CDMX y laguna de Guerrero son sacudidos por sismo

La mañana de este viernes 2 de enero la alerta sísmica despertó a la Ciudad de México, anunciando de manera oportuna la llegada de un fuerte sismo que sacudió al centro del país. El Servicio Sismológico Nacional ha reportado de manera preliminar que el movimiento tuvo una intensidad de 6.5 grados en la escala Richter, siendo el epicentro de este sismo a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana. TE PUEDE INTERESAR: Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO) CAPTAN VIOLENTOS MOVIMIENTOS EN CDMX Y GUERRERO A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido videos de cómo se vivió el sismo de esta mañana. Desde una explosión, caídas de semáforos y árboles, fracturas y desmorono de edificios, las impresionantes publicaciones retratan la intensidad del temblor que despertó a los capitalinos.

De acuerdo con los comentarios de los internautas, en el centro de la capital del país el sismo de 6.5 grados se sintió "muy fuerte". "Si está temblando horrible (...) Sí está temblando fuertísimo. Nosotros ya estamos abajo, todavía la percepción (del sismo) en un edificio continúa", se escucha decir a una de las personas en la grabación.

Algunos usuarios compartieron imágenes desde oficinas. "Estos edificios son a prueba de todo. Estamos en un piso 7, en Parques Polanco. Estopa durísimo, bienvenido a la CDMX, está temblando durísimo. Vamos a sobrevivir, todo bien", asegura un usuario que grabó uno de los videos del sismo. Entre ellos destaca un video del Ángel de la Independencia, el emblemático monumento ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país.

En las imágenes, que también ya se han hecho virales, se puede observar cómo la estatua se balanceó intensamente de lado a lado durante el sismo de este 2 de enero.

Usuarios han comentado sobre la impactante sacudida que le dio el sismo al icónico monumento, comparando el considerable movimiento con otros temblores y asumiendo que si la magnitud del temblor hubiera sido ligeramente más elevada, la estatua habría corrido el riesgo de caerse, como en el sismo del 28 de julio de 1957. Aunque los videos virales no sólo fueron en Ciudad de México, también en Guerrero captaron los momentos de terror. Uno de los videos que más ha llamado la atención tras el sismo en México fue grabado en la laguna de Coyuca de Benítez, en Guerrero, la grabación muestra como una persona en una pequeña embarcación similar a un kayak, cuando comienzan a salir burbujas del agua, al tiempo que las aves emprenden el vuelo y se genera más movimiento en el agua.