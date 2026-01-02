Adulto mayor en CDMX muere mientras desalojaba su edificio por sismo; reportan 12 heridos

Durante el protocolo de desalojo de inmuebles por el sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se reportó el fallecimiento de un hombre de la tercera edad cuando bajaba las escaleras para ir a un lugar seguro en Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre de 67 años de edad, quien perdió la vida tras caer de las escaleras, cuando intentaba salir del edificio en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México El accidente movilizó a elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron el deceso en el lugar. Así como que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y realizar las investigaciones correspondientes. Durante el desalojo de su departamento, ubicado en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento. “El personal de seguridad del edificio solicitó los servicios de emergencia y acudió al lugar la unidad 695 de CRUM, los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no tenía signos vitales”, dice el breve comunicado. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que policías de la corporación tomaron conocimiento de “hombre de 67 años de edad que perdió la vida debido a un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída en el pasillo del área común de un inmueble en la calle #ObreroMundial, de la colonia Álamos, en alcaldía Benito Juárez”, afirmó en su publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO) 12 HERIDOS EN CDMX La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reportó que 12 personas resultaron lesionadas por el sismo de esta mañana. Además, provocó la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como cortes de luz en distintas colonias de la ciudad, al momento fueron 18 denuncias. “Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación”, agregó la mandataria capitalina.

Sin embargo, no reportó el fallecimiento de alguna persona por el temblor percibido en la capital. TE PUEDE INTERESAR: Estados donde se sintió el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero SISMO EN GUERRERO La mañana del viernes 2 de enero, a las 7:58 horas, la alerta sísmica de CDMX se activó por la detección de movimientos en la costa de Guerrero, con epicentro en el municipio de San Marcos.