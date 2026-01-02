Centro de Alerta de Tsunamis monitorea el nivel del mar en Guerrero, tras sismo

México
/ 2 enero 2026
    Centro de Alerta de Tsunamis monitorea el nivel del mar en Guerrero, tras sismo
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) Tras el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, la CNPC informó que, de acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Semar, se prevén variaciones menores en el nivel del mar. CUARTOSCURO

Aunque no se ha activado una alerta de impacto mayor, las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia

Tras el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar), se prevén variaciones menores en el nivel del mar en la zona cercana al epicentro.

Aunque no se ha activado una alerta de impacto mayor, las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del litoral para identificar cualquier anomalía adicional que pudiera representar un riesgo.

Ante este escenario, la CNPC hizo llamado preventivo a las embarcaciones menores y a los habitantes de las poblaciones costeras para que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación.

”De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de Semar tras el Sismo de 6.5 en Guerrero, se podrían producir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación del sismo. Se continuará con el monitoreo. Se invita a embarcaciones menores y a la población costera a mantenerse atentas y tomar precauciones”, escribieron en X.

SISMO EN GUERRERO

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, activó la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 la alerta sísmica en la Ciudad de México y zonas conurbadas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y profundidad de 10 kilómetros, información que fue difundida de manera preliminar a través de su cuenta oficial.

Sismos
Tsunamis

Guerrero

Semar
Protección Civil

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

