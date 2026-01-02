Centro de Alerta de Tsunamis monitorea el nivel del mar en Guerrero, tras sismo

Tras el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar), se prevén variaciones menores en el nivel del mar en la zona cercana al epicentro.

Aunque no se ha activado una alerta de impacto mayor, las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del litoral para identificar cualquier anomalía adicional que pudiera representar un riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)

Ante este escenario, la CNPC hizo llamado preventivo a las embarcaciones menores y a los habitantes de las poblaciones costeras para que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación.