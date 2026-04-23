Ante amenazas de tiroteos activan protocolos de seguridad en escuelas de Nuevo León

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México
/ 23 abril 2026
    Ante amenazas de tiroteos activan protocolos de seguridad en escuelas de Nuevo León
    Secretaría de Educación activa protocolos en escuelas de Nuevo León tras amenazas de tiroteos; piden reportar al 911 y evitar rumores Foto: cortesía

Las amenazas de presuntos tiroteos se han difundido en redes sociales y en pintas realizadas en el área de sanitarios de las instituciones educativas

Monterrey, Nuevo León.- Tras las amenazas de tiroteos en escuelas públicas de Nuevo León difundidas en redes y en pintas en sanitarios de los planteles educativos, la Secretaría de Educación del estado informó que activó los protocolos de seguridad escolar en coordinación con las autoridades correspondientes.

A través de un comunicado, la dependencia estatal expuso que en los últimos días se han detectado casos de mensajes o escritos anónimos que hacen referencia a estas posibles amenazas.

Precisó que el protocolo de seguridad inicia con la notificación del reporte al 911 Emergencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-ataque-en-teotihuacan-alcanza-a-coahuila-ola-de-amenazas-de-tiroteo-en-escuelas-EA20204044

ASESORAN A PERSONAL EDUCATIVO ANTE AMENAZAS DE TIROTEOS

Además, a través de la Coordinación de Seguridad Escolar se ha realizado asesoramiento al personal directivo, para la aplicación del protocolo de amenaza dispuesto en el Manual y Protocolos de Seguridad Escolar.

Al interior del plantel, se instruye sobre la aplicación del Programa de Cuidado y Seguridad Humana.

“Hasta el momento, las amenazas se han presentado por medio de escritos en baños o notas anónimas en redes”, precisó la Secretaría de Educación.

ALUMNOS QUE REALICEN AMENAZAS SON SANCIONADOS CON MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Expuso que en aquellos casos donde se identifique a algún estudiante como generador o generadora de dicha amenaza, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes bajo el Reglamento de Disciplina Escolar.

“Asimismo se exhorta a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales correspondientes”, indicó la dependencia estatal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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