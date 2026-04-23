Ante amenazas de tiroteos activan protocolos de seguridad en escuelas de Nuevo León

Precisó que el protocolo de seguridad inicia con la notificación del reporte al 911 Emergencias.

A través de un comunicado, la dependencia estatal expuso que en los últimos días se han detectado casos de mensajes o escritos anónimos que hacen referencia a estas posibles amenazas.

Monterrey, Nuevo León.- Tras las amenazas de tiroteos en escuelas públicas de Nuevo León difundidas en redes y en pintas en sanitarios de los planteles educativos, la Secretaría de Educación del estado informó que activó los protocolos de seguridad escolar en coordinación con las autoridades correspondientes.

ASESORAN A PERSONAL EDUCATIVO ANTE AMENAZAS DE TIROTEOS

Además, a través de la Coordinación de Seguridad Escolar se ha realizado asesoramiento al personal directivo, para la aplicación del protocolo de amenaza dispuesto en el Manual y Protocolos de Seguridad Escolar.

Al interior del plantel, se instruye sobre la aplicación del Programa de Cuidado y Seguridad Humana.

“Hasta el momento, las amenazas se han presentado por medio de escritos en baños o notas anónimas en redes”, precisó la Secretaría de Educación.

ALUMNOS QUE REALICEN AMENAZAS SON SANCIONADOS CON MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Expuso que en aquellos casos donde se identifique a algún estudiante como generador o generadora de dicha amenaza, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes bajo el Reglamento de Disciplina Escolar.

“Asimismo se exhorta a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales correspondientes”, indicó la dependencia estatal.